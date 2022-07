Grozljivka Velikega Žutega

LJUBLJANA • Če so navijači Olimpije po seriji negotovih poletij, ki so zaznamovala vladavino Milana Mandarića, pod taktirko novega predsednika Adama Deliusa pričakovali, da se bodo njihovi ljubljenci na zelenici lahko končno posvetili le in izključno nogometu, so se grobo ušteli. Zeleno-beli so se pred četrtkovo tekmo 1. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo z luksemburškim Differdangejem znašli v stanju, ki morda sploh še ni doseglo vrelišča.

Poslovilna novinarska konferenca trenerja Roberta Prosinečkega je bila čustvena, še toliko bolj zaradi sporočila za javnost, ki ga je vodstvo Olimpije objavilo tik pred njegovim javnim nastopom, med katerim ga je podpiralo tudi več kot 50 članov navijaške skupine Green Dragons.

»To je dno dna. Zdaj so objavili še, da kartam in pijem? Dobro ... Z večjimi prevaranti in lažnivci še nisem imel opravka. A vi ste tisti, ki boste morali z njimi živeti,« je povedal Prosinečki, ki je vse skupaj označil za izdelek, vreden slavnega režiserja grozljivk Alfreda Hitchcocka. Nekdanji vezist Olimpije je skupaj z bivšim športnim direktorjem in članom zlate generacije slovenskega nogometa Mladenom Rudonjo predstavil podobo popolnega brezvladja v klubu, kjer naj bi predsednik Delius z njim praviloma komuniciral zgolj prek SMS-sporočil, direktor Igor Barišić pa se pogosto vedel nespoštljivo do sodelavcev.

»Vse skupaj je postajalo vedno bolj napeto, dokler ni eksplodiralo. Pa za to ni bilo nobene potrebe, če bi nam lepo povedali, da nas ne želijo več,« se je razgovoril Prosinečki. »Predsednika ni tu, on tega ne čuti. To je zanj še eno podjetje več ali manj, a to je vendarle Olimpija, kar je nekaj povsem drugega.«

Skenderjevo maslo

Rudonja, ki so mu vodilni možje zagrozili s tožbo zaradi domnevnega komuniciranja s tretjimi osebami, s katerimi naj bi se dogovarjal za prevzem kluba, je med drugim povedal, da je ob blagoslovu Deliusa zgolj poskušal poiskati pomoč podhranjeni vodstveni strukturi zmajev. Zatrdil je, da je s trenutno garnituro stike vzpostavil zdaj že bivši trener Dino Skender in ne on sam. V četrtek seveda sledi prva uradna tekma nove sezone, Olimpija bo ob 19. uri gostila luksemburški Differdange.

»Fantom želim, da bodo prvaki in da bodo v Evropi prišli čim dlje. Mislim, da je ekipa dobra, za slovenske razmere morda celo najboljša, vsaj po moji oceni,« je bivšim varovancem, ki jih je tudi tokrat predstavljal kapetan Timi Max Elšnik, na srce položil Prosinečki, ki je po dobrih treh mesecih na zeleno-beli klopi odšel ob skandiranju zbranih navijačev: »Veliki Žuti, Veliki Žuti!«

Vodstvo Olimpije, ki je poleg obtožb na račun Prosinečkega v soboto tudi uradno potrdilo prekinitev sodelovanja s hrvaškim trenerjem, naj bi njegovega naslednika, ki »ima dovolj izkušenj v Evropi in je vrednotno usmerjen«, kot so zapisali, predstavilo danes dopoldne. Šlo naj bi za novega tujca, tokrat celo iz špansko govorečega bazena.

Jan

Krstovski