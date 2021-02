Grozljivi kriki bolečin: smučarka utrpela grd zlom (VIDEO)

Današnjo superveleslalomsko tekmo svetovnega pokala za dekleta so zaznamovali nekateri grdi padci. Najhuje jo je skupila NorvežankaSvet so obšli grozljivi posnetki njenega padca, v katerem je utrpela hud zlom golenice. Komaj 22-letna smučarka je bila pri zavesti, a ujeta v zaščitnih mrežah v neizmernih bolečinah in pogledu na svojo nogo kričala od bolečin. Zaradi kompliciranega zloma so jo s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, tekma pa je bila prekinjena za dobre pol ure.Iz norveške reprezentance prihajajo poročila o večih zlomih golenice in mečnice.Reševalci so morali pomagati Avstrijkiki je po padcu že po nekaj zavojih nenadzorovano drsela po progi in se tako kot Norvežanka pred njo zaustavila šele v zaščitnih mrežah.Tekmo je dobila Italijanka, Švicarka, ki je bila po dveh smukaških zmagah tokrat druga, je že osvojila mali kristalni globus v tej disciplini. Maruša Ferk je prismučala na 29. mesto,pa je v veliki krizi zaostala za več kot štiri sekunde in uvrstila na rep uvrščenih.