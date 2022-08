Grogiranemu Mariboru grozi še ligaški nokavt

Po novi evropski zaušnici in porazu nogometašev Maribora proti moštvu HJK Helsinki z 2:0 v prvi tekmi 3. kola kvalifikacij za evropsko ligo ima slabo popotnico tudi jutrišnji veliki derbi 4. kroga 1. SNL, ki sta ga včeraj odprla Tabor in Celje. Ne le vijolični, razočarani in jezni hkrati so vsi slovenski nogometni navdušenci.

Mariborčani resda še niso zapravili vseh možnosti za evropsko jesen, otežili pa so si pot do cilja, ki ima tudi ligaško stranpot. Proti finskim tekmecem niso izpeljali le solidnega prvega polčasa, temveč zelo dobrega, a nadaljevanje je razkrilo, da je v zasedbi premalo znanja in izkušenj.

Največji ligaški derbi, 53. po vrsti, iz igralnega zornega kota prihaja v najboljšem možnem trenutku. Olimpija, v DP stoodstotna in brez prejetega gola, je s trenerjem Albertom Riero znova prevzela igralne vajeti v svoje noge in z odličnim startom dala legitimnost Špančevi igri. Maribor je na robu prepada, a tudi blizu vzpona. Uspeh v derbiju bi vrnil samozavest tudi za domače bitke.

Mariborčani nimajo veliko izbire, v prvenstvu zaostajajo za velikimi tekmeci že za šest točk. »Navijačem se lahko opravičimo le z najboljšo tekmo. V derbijih moštvo s slabo formo velikokrat prav takrat odigra najboljšo tekmo,« je Radovan Karanović razpet med porazi, slabimi igrami, ustvarjanjem prepoznavne igre, selekcioniranja moštva in grožnjo, da se mu bo iztekel rok trajanja na trenerskem stolčku vijoličnih.

Riera skrbi za svoje moštvo

Riera je trener s tipično držo strokovnjakov s Pirenejskega polotoka. »Tekmece spremljam, a skrbim za svoje moštvo. Vemo, v kakšnem položaju so Mariborčani. Lahko bodo še bolj motivirani, ker se zavedajo, da lahko več dobijo kot izgubijo,« je povedal 40-letni Majorčan. V Mariboru bo tudi prvi mož kluba Adam Delius.

Pri vijoličnih poskušajo ohranjati mirnost. Preplah ali vrnitev v krizno stanje bi ustavil proces, ki ga je začel športni direktor Marko Šuler in je pomenljiv. Po šampionski sezoni in stabilizaciji poslovanja je zastoj viden v kadrovanju. Zategovanje pasu pomeni manj kakovostnih igralcev, a zahteva toliko boljšo oceno, kdo je lahko prava okrepitev ali zgolj član Maribora. V tem trenutku je več slednjih. »Kljub vsemu smo v zadnjem obdobju naredili veliko več, kot je Olimpija,« je prepričan Karanović, Šulerjev partner pri uspehih in grehih.

Zadnja v ponedeljek Pari 4. kroga 1. SNL, včeraj: CB24 Tabor – Celje; danes: Bravo – Domžale (17.30); nedelja: Radomlje – Mura (17.30), Maribor – Olimpija (20.15); ponedeljek: Gorica – Koper (20.15). Vrstni red: Olimpija 9, Radomlje 7, Koper 6, Mura 4, Gorcia, Celje, Bravo in Maribor po 3, Domžale 2, Tabor 1.

Če ne drugega, je dvojec v šampionski pomladi končal Olimpijin poltretje leto dolgi niz brez poraza. Nekaj le drži, pot do zmage se začne v zvezni vrsti. Mariborska z Janom Repasom, Aljažem Antolinom, Vladanom Vidakovićem, Ivanom Brnićem je še, tako kot Olimpijina, v nastajanju, a tudi po videnem slabša od ljubljanske z Augustinom Doffom, Timijem Maxom Elšnikom, Mariem Kvesićem in Svitom Sešlarjem. Veteran Rok Kronaveter je vselej as v rokavu, toda Olimpija ima, če je zdrav, nepredvidljivega Almedina Ziljkića.