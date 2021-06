Gringosi bodo zanetili iskro

V prvi polovici julija bodo imeli nogometaši Mure priložnost, da preskočijo prvi kvalifikacijski krog lige prvakov. Žreb v Nyonu jim je namenil tekmeca po meri, resda neugodnega makedonskega prvaka Škendijo, ki je že imel boljše čase. Danes pa bo znano, kdo bo morebiten tekmec Sobočanov v drugem predkrogu. Zasedba Anteja Šimundže ni bila nosilka v žrebu, zato je lahko zadovoljna, da ni dobila romunskega prvaka Cluja. KF Škendija (v slovenščini iskra) iz Tetova nima nič skupnega s Teteksom, ki je v nekdanji Jugoslaviji zaigral tudi v prvi zvezni ligi. Je relativno nov klub, pred desetimi leti je prvič osvojil makedonsko prvenstvo. Še večja prelomnica je bila, ko ga je leta 2013 začel sponzorirati koncern Ecolog International s sedežem v Dubaju, ki je v Tetovu ustanovil podružnico. Sprva so lastniki v moštvo vlagali precej denarja in kupovali drage igralce, tudi iz Vardarja, toda v zadnjih dveh letih se je proračun bistveno zmanjšal. Tako klubu predlani ni uspelo preskočiti lahkih prvih ovir, estonske ekipe Nomme Kalju v ligi prvakov in luksemburškega Dudelanga v evropski ligi. Lani pa je bil premočen Tottenham. Je pa Škendija, ki je prvenstvo Severne Makedonije osvojila v letih 2018, 2019 in 2021, bistveno bolj izkušena v Evropi kot Mura, saj je v desetih letih odigrala 37 tekem, nova Mura šest. Glavni mož je 34-letni Besart Ibraimi, ki je svojčas igral za Schalke, branilec Egzon Bejtulai pa je član makedonske reprezentance na EP. Veliko priložnosti Prva tekma med slovenskimi in makedonskimi prvaki bo 6. ali 7. julija na Ecolog Areni, ki sprejme 15.000 gledalcev, po zadnjih informacijah bo lahko polovično zasedena. Navijaška skupina Ballistët bo lahko pripravila vroče vzdušje, a to velja tudi za Black Gringose, ki bodo svoje čarno-bejle spodbujali 13. ali 14. julija na Fazaneriji. Če bodo uspešni, se bodo Prekmurci uvrstili v drugi predkrog. Če bi tam izpadli, bi šli v tretji predkrog kvalifikacij za evropsko ligo, in če tudi tam ne bi šlo, bi šli v četrti in zadnji krog kvalifikacij za novonastalo konferenčno ligo. Zmaga proti Škendiji torej jamči kar nekaj evropskih izzivov, tudi poraz ne prinese takojšnjega slovesa, temveč selitev v drugi predkrog konferenčne lige. V tretjem evropskem tekmovanju bosta na prvi stopnji začela Domžale in Maribor. Oba sta bila v žrebu nosilca in bosta favorita za napredovanje. Domžalčani se bodo pomerili z ekipo Swift Hesper iz Luksemburga, Mariborčani pa z armenskim moštvom Urartu. Oboji bodo prvo tekmo igrali doma 8. julija. Danes ob 13.30 bodo izžrebali še pare drugega predkroga, ko bo prve tekmece dobila pokalna zmagovalka Olimpija. Maribor je doslej edini slovenski klub, ki je zaigral v skupinskem delu lige prvakov (1999, 2014, 2018) ali evropske lige (2011, 2012). Tretje Uefino tekmovanje prinaša novo priložnost.

