Grenko slovo Kopitarjevih kraljev

Če bi slovenski risi sodelovali na svetovnem prvenstvu skupine A, bi bil poraz hokejistov Los Angeles Kings na sedmi tekmi prvega kroga končnice v NHL dobra novica, saj bi se jim lahko pridružil kapetan Anže Kopitar. Tako pa je Hrušičan končal sezono, saj so kralji na odločilni tekmi v Edmontonu streljali s praznimi naboji in klonili z 0:2.

Nič ne bo od ponovitve sanjskega razpleta, ki ga je Los Angeles uprizoril v letih 2012 in 2014, ko se je stežka prebil v končnico, na koncu pa osvojil Stanleyjev pokal, ki ga je Kopitar prinesel na Gorenjsko. Prva ovira se je izkazala za previsoko, Naftarjem iz Kanade pa se je obudil spomin na šampionska 80. leta prejšnjega stoletja, ko so osvojili štiri lovorike z legendarnim Waynom Gretzkyjem. Ta se je potem preselil v Los Angeles, kjer mu ni več uspelo do svetega grala.

Kralji iz Staples Centra lahko obžalujejo zapravljeno priložnost, saj so bili Oilers tekmeci po meri. Za usodnega se je izkazal domači poraz z 2:4 na tekmi številka 6. V soboto gostje niso bili na dovolj visoki ravni, razmerje v strelih je bilo 41:29 za Edmonton, v drugi tretjini 24:11. Veteran Jonathan Quick (36) ni mogel poloviti vseh ploščkov, še štiri leta starejši Mike Smith pa je postal drugi najstarejši vratar, ki mu je na sedmi tekmi končnice uspel t. i. shutout.

Še večji junak serije je bil Connor McDavid. V drugi tretjini je podal za zadetek branilca Cofyja Cecija, v 57. minuti pa je uprizoril mojstrovino, ko je zadrsal okrog vrat in z backhandom matiral Quicka. Kapetan McDavid je na vseh sedmih tekmah vpisal vsaj točko, kar se je zgodilo prvič po letu 1983. »V končnici je veliko govora o pomembnosti obrambe in mi smo to potrdili. Smitty je bil izjemen, vsi smo mu pomagali,« je bil zadovoljen 25-letni McDavid, najboljši igralec dosedanje končnice s 14 točkami. Več sta jih v prvem krogu zbrala le Mario Lemieux (17, leta 1992) in Gretzky (15, 1987).

Slovo Dustina Browna

»Edmonton je odigral odlično tekmo, mi nismo našli ritma,« je dejal trener Los Angelesa Todd McLellan. »Veliko smo se naučili o nas v teh dveh tednih in spoznali, kakšna je cena za zmago. Ponosen sem na te fante in se že veselim drugega kroga,« pa želi še korak več narediti vodja Edmontonove stroke Jay Woodcroft, čigar franšiza je nazadnje tekmo št. 7 gostila leta 1990, ko je tudi zadnjič osvojila pokal.

14 točk je na sedmih tekmah zbral Edmontonov kapetan Connor McDavid.

To je bila zadnja tekma za Dustina Browna, ki je pri 37 končal kariero. Kopitar ni skrival razočaranja. »V tem trenutku smo zelo na tleh. Bil je težek boj, naredili smo vse, kar zmoremo, in na to smo lahko ponosni. Med sezono in tudi v tej seriji smo rasli kot ekipa. Ni se nam izšlo, zelo smo razočarani, saj smo verjeli, da nam bo uspelo,« je poraz športno priznal Kopitar, ki bo znova poskusil v naslednji sezoni, v kateri bi se v primeru podobnega razpleta utegnil risom svojega očeta Matjaža pridružiti med elito, morda celo v ljubljanskih Stožicah.