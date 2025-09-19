Grenak Oblakov jubilej, Simeone izgubil živce

Ko ekipa zmaga v izdihljajih tekme, je to sreča. Ko na takšen način zmaga dvakrat, je naključje. Ko ji to uspe petkrat zapored, je pravilo. Največji poletni zapravljivec Liverpool je premagal Atletico Madrid z golom kapetana Virgila van Dijka z glavo v 93. minuti in uspešno odprl sezono v ligi prvakov. Kaj šele bo, ko se bodo drage okrepitve vklopile v moštvo Arneja Slota? Atletico? Bil je konkurenčen na Anfieldu, toda edini Slovenec med elito Jan Oblak ni mogel preprečiti poraza na svoji 500. tekmi za Atlete.

Arne Slot je dobil darilo za rojstni dan. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Oblak: Želja vedno ista Janu Oblaku 500. tekma za Atletico ne bo ostala v lepem spominu. »Raje ne bi izgubil te tekme. Gre za veliko številko, ampak po porazu se ne zdi več tako pomembna. Bilo je težko. Začeli smo slabo, a smo se vrnili v igro. Potem ko smo izenačili na 2:2, mislim, da bi morali bolj pritiskati, da bi dosegli tretji gol. Vsako leto so moje sanje osvojiti ligo prvakov. Do sedaj mi ni uspelo, a vedno verjamem, da je mogoče. Pot je dolga in težka, a želja je vedno ista.«

Liverpool je v prestopnem roku porabil 450 milijonov evrov, toda nobena izmed petih največjih okrepitev se še ni povsem vklopila v sistem. Proti Atletom so zadeli staroselci, Andy Robertson in Mohamed Salah takoj na začetku v razmiku 123 sekund ter Virgil van Dijk po kotu v 93., ko se je končno otresel nadležnega branilca. Alexander Isak je debitiral v rdečem dresu in igral 57 minut, preden ga je zamenjal Hugo Ekitike, novinec, ki je doslej pokazal še največ. Dolžniki ostajajo Florian Wirtz, Miloš Kerkez in Jeremie Frimpong.

Virgil van Dijk je bil mož odločitve. FOTO: Peter Powell/Reuters

47. ROJSTNI DAN je na tekmi praznoval trener Arne Slot.

Razplet s 3:2 je bil najboljše rojstnodnevno darilo za 47-letnega Slota in najslabše za kolega Diega Simeoneja, ki so mu žaljivke prišle do živega in je moral po verbalnem obračunu z navijačem predčasno v slačilnico. Liverpool je favorit za končno zmago, toda igra mu še ne steče in se rešuje v zadnjih minutah. Po uvodnem porazu v superpokalu proti Crystal Palaceu je pet tekem zapored navijače držal v šahu do konca. Proti Bournemouthu je v 88. minuti zadel nepričakovani junak Federico Chiesa, v Newcastlu v 10. minuti sodnikovega dodatka najstnik Rio Ngumoha, proti Arsenalu s čudovitim prostim strelom v 83. minuti Dominik Szoboszlai in pri Burnleyju Mohamed Salah z 11 metrov v 95. minuti ...

Simeone: Težko je to poslušati Atleticov trener Diego Simeone je bil po zadnjem golu izključen. Sprovociral ga je navijač za Atleticovo klopjo. »Tako kot se borimo proti rasizmu, bi morali obravnavati tudi to, saj nimamo pravice odgovarjati, hkrati pa ni lahko prenašati žalitev skozi celotno tekmo. Moj odziv ni opravičljiv, vendar ali veste, kako je poslušati žaljivke 90 minut? Upam, da bo Liverpool izboljšal ta vidik in da bo, ko bodo identificirali osebo, ki je to počela, to imelo posledice. Jasno pa je, da sem jaz tisti, ki mora ostati miren, moram prenašati žalitve, geste in vsako situacijo,« je povedal Argentinec.

»Ne gre samo za mentaliteto, to potrjuje tudi našo dobro telesno pripravljenost, na koncu vedno imamo moči za še en napad,« je bil zadovoljen Slot, ki pa bi si v prihodnje vendarle želel prihraniti nekaj živcev. »Vem, da je za medije to najbolj zanimivo, a takšna tekma ne bi smela biti odločena na koncu. Pri 2:1 smo imeli veliko priložnosti za tretji gol. Morali bomo najti način, kako priti do zmag prej,« pravi Nizozemec, za katerega bo naslednja tekma težko manj stresna, na Anfield namreč prihaja mestni tekmec Everton.

Diego Simeone je znova pokazal značaj. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Isak bolje kot Šeško

Alexander Isak, ki je prišel zadnji dan prestopnega roka za rekordnih 145 milijonov evrov iz Newcastla, ni razočaral na debiju. Bil je vsekakor bolj vključen v igro kot Benjamin Šeško na derbiju z Manchester Cityjem. V 57 minutah je imel 25 stikov z žogo, štiri v kazenskem prostoru, dvakrat je streljal, enkrat v okvir vrat.

»Isak je bil odličen. Čeprav praktično ni imel priprav, je bil zelo aktiven v prvem polčasu. Normalno, da se je utrudil in srečo imamo, da ga je lahko zamenjal igralec, kakršen je Ekitike. Sta prihodnost in bosta ta klub peljala naprej. Vedno boljša bosta,« je mlada napadalca pohvalil Andy Robertson in dodal: »Veliko igralcev je prišlo, vsi so mladi, zato potrebujejo našo pomoč. Igrati za Liverpool je nekaj povsem drugega, druga raven, večja odgovornost, pritisk.«