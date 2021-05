Gredo na glavo, kar bo, naj bo

Sinoči se je končala hokejska saga, vrelišču se približuje državno prvenstvo v rokometu. Po zmagi Trima nad Celjem Pivovarno Laško se je spremenilo v troboj, v katerem ima morda še najboljše karte v rokah Gorenje. A tudi Velenjčani se pred ključno jutrišnjo tekmo z večnimi tekmeci iz Celja ukvarjajo s težavami. Celje (38 točk) in Trimo (37) sta odigrala po 22 tekem, Gorenje (35) dve manj. Nazadnje je v čudnih okoliščinah odpadla petkova v Mariboru. Domači klub jo je odpovedal uro pred začetkom, ker naj bi pri enem od igralcev obstajal sum na okužbo s koronavirusom. Velenjčani so se takrat že ogrevali v dvorani Tabor. Sledile so obtožbe obeh strani, Gorenje je trdilo, da je imel Maribor figo v žepu, in zahteval, da se tekma registrira z 0:10. Mariborčani so očitke ostro zavrnili in upravičenost odločitve podkrepili s petimi pozitivnimi testi, zato jih bo vodja tekmovanja Aleš Jug težko kaznoval za sicer nespretno ravnanje. Tekma se bo verjetno odigrala, prvenstvo pa se bržčas ne bo končalo predvidenega 29. maja. To bi namreč pomenilo, da bi Gorenje moralo v 17 dneh odigrati šest tekem, kar je nemogoče in tudi nevarno. Če bo jutri Celje z novim trenerjem Luko Žvižejem prekinilo niz treh porazov in odneslo zmago iz Rdeče dvorane, bo stopilo na prag 25. naslova. Težko je verjeti, da bi se mu potem zalomilo na tekmah z Izolo, Mariborom in Ljubljano. Če bodo ose boljše, bodo zelo blizu četrti zvezdici in prvi po letu 2013.

Po Celju sledi nevarni Koper

Toda, pozor! Že v nedeljo jih čaka gostovanje v Kopru, kjer je vedno težko zmagati. Če bi se Bonifika znova izkazala za nesrečen kraj za ekipo nekdanjega koprskega stratega Zorana Jovičića, bi bil naenkrat zelo resno v igri za prvo lovoriko v zgodovini kluba Trimo Uroša Zormana, ki ima najlažji razpored in verjetno ne bo več oddal točke. Gorenje in Celje imata v nasprotju s Trebanjci usodo v svojih rokah. Oba pa se soočata z velikimi težavami. Kar je za pivovarje odsotnost Josipa Šarca in Patrika Lebana, je za graščake poškodba motorja ekipe Aleksa Kavčiča. Za nameček Gorenje že 17 dni ni odigralo tekme ...



Bi pa Jovičić pred sezono takoj podpisal, da ima 12. maja tekmo leta. Še pred nekaj tedni se je vrh lestvice zdel zelo oddaljen. »Podpisal bi se pod vse, kar se je v tej sezoni zgodilo. Vsaj igramo lahko, že to je uspeh. Ne bo pa zgolj v sredo dan D, pred nami je šest dnevov D. Ne vem, kako bomo zdržali vse to, a kar je treba, ni težko, pravijo,« je rek iz svoje prve domovine uporabil Zoki, ki na igralce noče izvajati dodatnega pritiska: »Saj me poznate, nisem človek, ki bi kalkuliral. Na vsaki tekmi želim zmagati. Proti Celju gremo na glavo, kar bo, pa naj bo.«

