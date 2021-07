Grd nokavt ena od boljših izkušenj, kar jih je občutil

Že štiri kolajne s SP in EP Ivan Trajkovič ima v svoji vitrini že več kolajn z velikih tekmovanj, med njimi tudi dve (bronasti) s svetovnih prvenstev (Puebla 2013 in Muju 2017) ter dve z evropskih prvenstev (drugi je bil v Manchestru 2012 in tretji šest let pozneje v Kazanu).

Prav zadnji dan bojev v tekvondoju na olimpijskih igrah bo v dvorano konvencijskega centra Makuhari vkorakal tudi edini slovenski tekmovalec v tem korejskem borilnem športu, ki je preskočil visoko kvalifikacijsko letvico za nastop v Tokiu. V kategoriji nad 80 kilogramov 29-letni Bistričan že vrsto let sodi v svetovni vrh, kar dokazujejo tudi njegovi številni uspehi med elito. O svojih pričakovanjih, favoritih, najhujših tekmecih, tekvondoju, krajšanju časa, prihodnosti je Trajkovič spregovoril tudi za Slovenske novice.»Ne, treme načeloma nikoli ne čutim, če pa že zaznam določeno napetost, se je poskušam čim prej znebiti. Najraje se borim sproščen, saj sem takrat najbolj osredotočen na svoje naloge.«»Zadovoljen bom, če bom Japonsko zapuščal brez obžalovanj, kakršna sem imel po olimpijskih igrah leta 2012 v Londonu, kjer sem bil sposoben pokazati več, kot sem dosegel. Na žalost sem tam po vrhunski prvi rundi zmrznil (z Južnokorejcemje v uvodnem dvoboju izgubil s 4:9 – op. p.). Verjamem, da lahko, kadar sem stoodstoten, premagam prav vsakogar, zato si zagotovo želim kolajno. A trenutno razmišljam le o prvem nasprotniku, Gaboncu(olimpijskem podprvaku iz Londona '12 in zlatem s SP v Puebli '13), šel pa bom iz borbe v borbo.«»Udarna dva sta vsekakor Rusin Južnokorejec, ki sta bila v zadnjih štirih letih tudi najbolj stanovitna. Zelo neugoden bo tudi Kubanec, svetovni prvak izpred dveh let v Manchestru.«»Dejansko nas je kar 14 borcev od 16, kolikor nas je v kategoriji, sposobnih seči po katerem od odličij. Zato ne bi bilo presenečenje, če bi si jo priboril kateri koli od nas.«»Moji največji prednosti sta hitrost in raznolikost, slabost pa je ta, da sem najmanjši in verjetno tudi najlažji v kategoriji.«»Najbolj se spominjam, kako dobro je bilo za nas športnike poskrbljeno v olimpijski vasi, kako smo bili izolirani od zunanjega sveta, tako da dejansko nismo čutili nobenega pritiska. Vsak je imel mir, da se je pripravljal za nastop, kakor si je sam želel in kakor mu je najbolj ustrezalo.«»Čeprav je tekvondo polnokontaktni borilni šport, ni niti malo nevaren. Je zelo hiter in dinamičen, zna biti zelo atraktiven, najbolj pa nas od drugih sorodnih borilnih športov loči to, da predvsem uporabljamo zgolj noge. Za otroke je zelo zanimiv, je koristen, ker razvija vse motorične sposobnosti. V Sloveniji imamo zelo dober trenerski kader, ki je usposobljen za delo tako z otroki kot z vrhunskimi športniki.«»Moram priznati, da sem bil že na začetku svoje članske kariere kar grdo nokavtiran, ampak to je bila ena od boljših stvari, ki se mi je zgodila, saj sem ugotovil, da nokavt ni nič strašnega in da se mi tega ni treba bati. Drugače pa sem imel kar nekaj poškodb, med najhujšimi sta bili zlomljena čeljust in raztrgana stegenska mišica. A sem vselej hitro okreval, tako da nikoli nisem bil dlje odsoten z blazin.«»Ko sem bil mlajši, sem zelo rad bral, še zlasti Harryja Potterja. V zadnjem obdobju zelo rad rešujem križanke in podobne uganke, včasih odigram kakšno igrico na telefonu, od filmov pa si najraje pogledam kakšne o superjunakih (Maščevalci) ali pa komedije, akcijske, srhljivke …«»Slovenski tekvondo se zelo dviguje, še zlasti od olimpijskih iger v Londonu, pri čemer imam v mislih predvsem rezultate, ki so tudi plod dobrega dela naše zveze. Odtlej smo osvojili prve tri kolajne na članskih svetovnih prvenstvih, z njimi se – če odmislim aprilski turnir v Sofiji – redno vračamo domov z evropskih prvenstev in tudi v mlajših konkurencah posegajo po odličjih na največjih tekmovanjih. Imamo nekaj odličnih mladih športnikov in upam, da jih bomo čez nekaj let spremljali na olimpijskih igrah.«»Ne morem se pritoževati. Z uspehi, ki sem jih dosegel, sem dobil zaposlitev vrhunskega športnika v slovenski policiji. A je do sem dolga in težka pot. Nikakor se ne moremo primerjati z medijsko bolj priljubljenimi športi, ampak med kariero sem finančno preskrbljen, kar mi je najpomembneje.«»Nisem si še naredil dolgoročnih načrtov, ne razmišljam še niti o koncu športne poti, se pa zavedam, da moja kariera ne bo trajala večno. Ko bom začutil, da je dovolj, se bom poslovil. Dokler pa bom zdrav, se dobro počutil tako na treningih kot na tekmah in čutil, da lahko osvajam kolajne na velikih tekmovanjih, bom vztrajal na blazinah. Trenutno sicer zaključujem magisterij na fakulteti za šport v Novem Sadu in zagotovo bi rad v prihodnosti ostal povezan s športom.«