Granerud: To je res grdo od Poljakov

Norveški smučarski skakalec Halvor Egner Granerud, ki že vse od Nižnega Tagila nosi rumeno majico vodilnega v točkovanju za svetovni pokal, je tudi na velikem finalu v Bischofshofnu poskušal vse, da bi v seštevku 69. novoletne turneje nadomestil zaostanek za poljskim šampionom Kamilom Stochom in mu vendarle iztrgal iz rok zlatega orla.



»Večer pred tekmo sem govoril s Halvorjem, ki mi je zatrdil, da si želi tvegati. Zaradi tega sem se tudi odločil, da mu pred prvim nastopom znižam zaletišče. Če želiš ugnati Stocha, kadar je v takšni formi, potrebuješ dvoje: zelo dober skok in morda še nekaj dodatnih točk bonusa, na drugi strani pa slabši Kamilov poskus. No, tokrat se nič od tega ni zgodilo, tako da se nam ni izšlo, kot se nam je, denimo, na moštveni tekmi na svetovnem prvenstvu v Planici,« je razkril glavni trener norveške reprezentance v smučarskih skokih Alexander Stöckl in pripomnil, da bi morda Granerud, če mu ne bi skrajšal naleta, končal na skupnem drugem ali tretjem mestu, kar pa ga ni zanimalo. »Halvor si je želel na vsak način zmagati,« je še dejal 47-letni Avstrijec in zanikal, da bi bil igralec pokra, rad pa s sodelavci preizkuša različne stvari.



Granerud je sicer poskušal vse, da bi v boju za zlatega orla izničil razliko. Po 15. mestu na Bergislu, ki ga je oddaljil od prestižne lovorike, je (ne)hote odprl psihološko vojno s Poljaki. »Grozljivo nadležno je bilo spet videti Stocha zmagati. Ne skače tako prekleto dobro, kot ima dobre rezultate. Že vse od začetka turneje imajo Poljaki izjemno srečo z razmerami,« se je v pogovoru za norveško televizijsko postajo TV2 v Innsbrucku jezil 24-letni skakalec iz Osla, ki živi v Trondheimu.

Razmišlja, da bi izpustil Zakopane

Ko je uvidel, da je šel s svojimi izjavami predaleč, se je zanje prek družabnih omrežij opravičil, rekoč, da je Stoch eden od največjih v zgodovini smučarskih skokov. »Rad bi se opravičil za izrečene besede. To je bil težek dan zame. Bil sem jezen na vse, najbolj pa nase. Ne bi smel dati intervjuja. Kamil je moj idol in je eden od najboljših skakalcev vseh časov. Tudi sam se trudim, da bi skakal tako dobro kot on,« je poudaril Granerud.



Toda škoda je bila že narejena. Poljski navijači mu niso oprostili strupenih puščic, ki jih je uperil proti njihovemu ljubljencu. Na družabnih omrežjih so ga zasuli s kletvicami in žaljivkami. »Jasno mi je, da sem odgovoren za besede, ki jih izrečem. Zato moram vzeti v zakup napade, čeprav nisem mislil tako, kot je izpadlo. Ne razumem pa, zakaj so se Stochovi navijači lotili tudi mojega dekleta, ki s tem nima prav nič. To je res grdo, s tem so prestopili mejo,« je zmajeval z glavo vodilni skakalec v točkovanju za svetovni pokal, v katerem ima 184 točk naskoka pred drugouvrščenim Nemcem Markusom Eisenbichlerjem in 260 pred Stochom.



Zaradi napetega ozračja Granerud celo razmišlja o tem, da bi prihodnji konec tedna (ta vikend se merijo v Titisee-Neustadtu) izpustil preizkušnji v Zakopanah, kjer so poljski huligani pred devetnajstimi leti s kepami na sedežnici napadli Nemca Svena Hannawalda ...