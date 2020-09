Gorico trese kadrovska mrzlica

Ni se še dobro začelo slovensko prvenstvo v 1. SNL, je že razburljivo pri Gorici. V slabih štirih dnevih je ostala brez trojice operativcev. Najprej je obupal športni direktor Miran Burgić, potem je bil odstavljen trener Borivoje Lučić, kot zadnji je odšel še koordinator za mladinske kategorije Matej Mavrič. So razlogi za pretrese res izključno športni, potem ko je Gorica v prvih dveh tekmah v sezoni prepričljivo izgubila z Bravom in Koprom (1:4, 2:4), ali gre za interne zdrahe, za bitke različnih struj in pogledov?



»Za umik sem se odločil iz preprostega razloga. Odzivnost okolja po uvrstitvi v 1. SNL ni bila pričakovana. Skozi pandemijo smo se v klubu prebijali in z obilo truda izpeljali sezono, v kateri v prvi polovici leta skoraj nismo igrali in smo morali v zares težkih razmerah ohranjati športno formo. Ko napreduješ, upaš na vsaj mali vetrič, kot spodbudo za naprej. A ni zapihal. V takšnih razmerah ne moreš ustvarjati in se enakovredno meriti s tekmeci, ki so stabilnejši,« je nekdanji odlični napadalec pojasnil svoj odstop, ki je bil pravzaprav že načrtovan takoj po dodatnih kvalifikacijah za 1. SNL. Glavna tarča kritik je predsednik kluba Hari Arčon. Nanj letijo ostre obtožbe, češ da odloča o vsem. »Ne vem, zakaj, ampak tudi meni ni znal odgovoriti na vprašanje, zakaj se sploh še trudi,« je Burgić povedal o predsednikovem po malem donkihotovskem vztrajanju na vrhu klubske piramide.



Arčon, ki bolj ali manj uspešno pred mrkom že peto leto rešuje klub, je veliko bolj umirjen, čeprav opozicija o njem pravi, da je nepravi mož na nepravem položaju.

Ozki interesi niso dobrodošli

»Preveč je hrupa. Miran ni 'pobegnil kot podgana', z njim smo imeli dogovor, da bomo po izpadu v drugo ligo skupaj poskušali vrniti Gorico v prvo. Ko smo cilj izpolnili, se je zanj zaključila ta zgodba, a jo je vseeno podaljšal. Pomagal je. V precejšnji meri nas je sicer izčrpala pandemija. Kar zadeva Mateja Mavriča, odšel je, ker so njegove ambicije povezane s trenerstvom. Šolal se je za licenco in je napočil trenutek za novo zgodbo,« je kadrovske spremembe pojasnil Arčon in zavrnil obtožbe, da ne želi vlagateljev.



»Takšnih z ozkimi interesi Gorica ne potrebuje. Obljubljajo 300, 400 tisoč evrov in želijo voditi klub, ki pa zagotovi 800, 900 tisoč evrov. Tako ne gre, pri čemer ti ne zagotavljajo, da ne bodo izčrpavali kluba. Organizacija tega je nastavljena tako, da odpira vrata vlagateljem in jim omogoča sodelovanje pri upravljanju, toda treba je imeti tudi odgovornost. Upravni odbor kluba deluje kolektivno in se širi. Vem, da nisem lastnik, sem le najbolj izpostavljen mož v klubu, ki pa si tudi ne bo dovolil, da klub preda v roke neverodostojnim ljudem. Kdor prinese milijone evrov, so mu klubska vrata odprta. Premalo se jih zaveda, kaj pomeni ohranjati mladinske kategorije in biti odgovoren. Če bi prišli plenilci, bi klub propadel,« je vrgel rokavico kritikom predsednik in potrdil, da že imajo trenerja.



Znan bo danes. Neuradno gre za nekoč znanega jugoslovanskega reprezentanta Gordana Petrića. »Zanimal nas je trener s športnimi motivi in željo po napredku. Ta, s katerim smo se dogovorili, jih ima. Res pa je, da smo imeli veliko ponudb t. i. agencijskih trenerjev,« je Hari Arčon še razkril trenersko kombinatoriko.