Gorazd Pogorelčnik: Zaradi ene ekipe ne smemo podirati sistema

V Planici je črto pod uspešno olimpijsko sezono potegnil tudi Gorazd Pogorelčnik, vodja skokov pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS). Z rezultati je seveda zelo zadovoljen, spregovoril je tudi o pogajanjih z glavnim trenerjem ženske vrste Zoranom Zupančičem in možnostih, da nadaljuje vodenje naših skakalk.

Za oceno slovenskih nastopov imate verjetno pripravljene le presežnike?

»Planica je bila le češnjica na torti celotne zime, v kateri so se naše skakalke že takoj zavihtele na zmagovalni oder, medtem ko so fantje nekoliko pozneje začeli nizati odmevne uvrstitve oziroma stopničke. Posebej je treba izpostaviti štiri kolajne na olimpijskih igrah in dve na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Vikersundu. Zaradi vseh dosežkov sezone ne morem oceniti drugače, kot da je bila zelo, zelo uspešna.«

Kako nameravate ohraniti izvrsten rezultatski trend iz druge polovice zime?

»Zavoljo doseženih uspehov je pred našimi skakalkami in skakalci velika odgovornost, kako nadgraditi sistem, ki je že na precej visoki ravni. Zato se bomo v kratkem usedli za mizo z ožjo trenersko ekipo, izluščili tisto, kar je bilo resnično narejeno dobro in kar bi bilo treba ohraniti in morda še kaj dodati, da bi dosežki ostali vsaj takšni.«

Ne moremo mimo (ponujenega) odstopa Zorana Zupančiča s položaja glavnega trenerja ženske reprezentance. Kdo jo bo vodil poslej?

»Z Zupančičem se še nismo dokončno razšli, bom pa ponovil, da so mu vrata zdaj bolj priprta kot odprta. V prihodnjih dneh se bomo glede nadaljevanja pogovorili s strokovnima štaboma obeh reprezentanc ter tudi s skakalci in skakalkami. Ko bomo pridobili njihovo mnenje, se bomo odločili, kako bomo šli naprej. Dejstvo je, da je Zoran naš najuspešnejši selektor v zgodovini ženskih skokov. Tega mu nihče ne more oporekati, po drugi strani pa moramo zaščititi naš sistem, ki ga ne smemo podirati zaradi ene ekipe. Ne smemo gledati le na danes in jutri, temveč tudi na to, kaj bo čez deset let.«

V čem je bila največja težava, da niste našli skupnega jezika? V denarju?

»To je bil eden od razlogov. V zadnjem obdobju se je pri Zoranu nabralo veliko stvari. Nezadovoljen je tako z našo zvezo kot tudi krovno mednarodno smučarsko hišo FIS, saj ima še vedno občutek, da so ženski skoki podcenjeni. Jaz bom rekel takole: moški skoki obstajajo že več kot 150 let, prva tekma za svetovni pokal je bila konec leta 1979, dekleta pa so jo imela prvič šele v sezoni 2011/12. V pičlih desetih letih so ženski skoki tako zelo napredovali, da si sam na kaj takšnega še pred nekaj leti niti pomisliti ne bi upal. Prišla so na svetovno prvenstvo, olimpijske igre, dobile norveško, rusko, silvestrsko turnejo ...«

V zakulisju kroži govorica, da naj bi bil med kandidati za glavnega trenerja tudi Goran Janus. Jo lahko potrdite?

»Zdaj težko kar koli rečem o tem. Z morebitnimi kandidati se bomo pogovarjali v prihodnjih tednih. To vprašanje bomo rešili do sredine aprila, ko se bodo dekleta začela pripravljati za novo sezono, v kateri si želimo ohraniti močno žensko ekipo, saj bomo konec koncev v Planici gostili svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju.«

Pričakujete tako trda pogajanja kot z Zupančičem tudi z glavnim trenerjem moške reprezentance Robertom Hrgoto?

»Ne. Na srečo lahko v Sloveniji še vedno zagotovimo izjemno dobre razmere za delo. Težko napolnimo denarnice posameznikov, lahko pa nahranimo predvsem dušo in srce, kar ima za tako uspešnega trenerja, kot je zdaj Robi, v tem razvojnem obdobju zelo velik pomen.«