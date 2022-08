Goran Dragić s čivkom razveselil rojake

Čakanje na odločitev Gorana Dragića, ali bo podaljšal reprezentančno kariero in igral tudi na letošnjem evropskem prvenstvu, ni bilo prijetno, vendar je bilo vredno potrpljenja. Najboljši košarkar eurobasketa 2017, na katerem je Slovenija osvojila zlato kolajno, je po vrnitvi s krajšega obiska v ZDA na twitterju potrdil, da bo pomagal soigralcem pri obrambi naslova. Težko pričakovani novici je novi član Chicaga v ligi NBA priložil svojo fotografijo s šampionskim pokalom z EP 2017 in zraven v angleščini pripisal I'm back. Vrnil sem se.

Veseli čivk je prišel v pravšnjem trenutku. Slovenski košarkarji so bili namreč v preteklosti podobni kameleonom, saj pogosto menjavajo barve. Ko igrajo v popolni zasedbi, dobijo živahne odtenke in so skoraj nepremagljivi, ko manjkajo glavni aduti, njihova koža postane dolgočasno rjava in tako tudi njihove predstave. Zato si v četrtek nihče ni mogel obetati vrhunskega spektakla že na prvi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom. Zadovoljiti se je moral s tesno zmago nad Nizozemsko s 83:76 in vpogledom v širši nabor reprezentančnih kandidatov.

Mladi pred razpotjem

»Nihče ni računal, da bomo blesteli že v prvem ogrevalnem nastopu. Met nam razumljivo ni šel dobro od rok, pričakovane so bile tudi napake mladih. Zadovoljen pa sem, ker sem videl precej borbenosti in požrtvovalnosti v našem moštvu,« je po uvodnem nastopu ocenil selektor Aleksander Sekulić. V četrtek ni mogel računati na Luko Dončića (soigralcem naj bi se pridružil v ponedeljek), Gorana Dragića, Vlatka Čančarja, Mika Tobeyja, Eda Murića in Zorana Dragića. Pogrešal je torej šest mož, ki naj bi skupaj z Jako Blažičem in Klemnom Prepeličem nosili slovensko igro na EP. Če odštejemo tudi v Tokiu odsotnega G. Dragića, je peterica manjkajočih v Celju na lanskih OI v povprečju skupaj dosegla 66,4 točke na tekmo od 100,8.

Proti Nizozemski se je priložnost za igro ponudila 14 košarkarjem. Največjo epizodo je dobil krilni center Bine Prepelič (23 minut, drugi je bil Gregor Hrovat z 20) in prevzel skakalni primat skupaj z Žigo Dimcem (oba po 6 skokov). Prvi strelec moštva je bil Dimec z 12 točkami, kar je njegov strelski rekord v izbrani vrsti, najboljši podajalec pa s 5 asistencami 21-letni Žiga Samar, ki je šele drugič igral v slovenskem dresu. Ob 21-letnem Prepeliču ml. (200 cm) sta ognjeni krst prestala tudi 20-letni Robert Jurković (204 cm) in leto dni mlajši Saša Ciani (205 cm), pred vsemi mladimi dvometraši pa je ključno razpotje v karieri: priboriti si morajo stalne igralne vloge v klubih ustrezne ravni.

Na težavo opozarjajo številni prebegi v tujino, kot zadnji se je zanj odločil 20-letni in 208 cm visoki Luka Ščuka, ki bo po dveh letih stagnacije pri Cedeviti Olimpiji izzval srečo v Črni gori pri Mornarju. Prav Črnogorci bodo drevi ob 20.15 drugi pripravljalni tekmeci slovenske reprezentance, po dvoboju v Celju pa naj bi se moštvo že začelo krčiti in v ospredje bo stopili glavni zvezdniki.«