Goran Dragić novi ambasador Športnih iger mladih, letos v Sloveniji že 58.000 otrok

V Sloveniji se vse močneje uveljavlja gibanje Plazma Športne igre mladih (ŠIM), ki deluje pri nas šele drugo leto. Največja amaterska športna prireditev za mlade žanje velik interes tako na Hrvaškem, kjer je vzniknila v 90. letih prejšnjega stoletja, kot v Srbiji, BiH in pri nas, kjer je zaživela lani. Spiritus movens iger je Zdravko Marić, predsednik in ustanovitelj ŠIM, ki smo ga ujeli med nedavnim odprtjem slovenskega dela iger v Ljubljani. Spregovoril je o razsežnostih tega vse večjega regionalnega gibanja, ki je nastalo v Splitu, in njegovi viziji za prihodnost.

Ključno je, da se lahko na igre prijavijo vsi otroci in da je njihova udeležba brezplačna.

Če bi igre mladih poskušali uokviriti v številke, bi bilo treba poudariti naslednje: v 29 letih športnih tekmovanj za mlade med 6. in 18. letom je na igrah sodelovalo več kot 3 milijone otrok. Plemenito prireditev so leta 2010 iz Hrvaške razširili na BiH, pozneje še v Srbijo in lani v Slovenijo. V letu 2024 je tekmovalo na igrah 328.870 otrok, nemara gre za največjo tovrstno prireditev v Evropi.

Čeferin, Golob, Janković in Han

»Veseli me rast našega projekta, pri čemer želim izpostaviti, da ne gre le za šport in tekmovanja. Mladi se naučijo sobivati z vrstniki iz drugih držav, čez številne programe jih učimo strpnosti in ferpleja tako v športu kot v življenju, vse skupaj pa je zanje popolnoma brezplačno,« je na prvo žogo poudaril Zdravko Marić, ko smo ga vprašali, kaj ga posebej žene naprej v projektu, ki se uradno imenuje Plazma Športne igre mladih.

Zdravko Marić je napovedal spektakularen vrhunec iger tudi v Kopru. FOTO: Športne igre mladih

Igre mladih so lani premierno izvedli v Sloveniji, številke so v resnici zavidljive, letos jih bodo organizatorji presegli. Kako Marić komentira konkretne dosežke? »Gre za izreden rezultat v kontekstu števila otrok, ki sodelujejo in tekmujejo. V prvem letu je na igrah sodelovalo 35.000 slovenskih otrok, letos bomo to številko povečali, predvidoma na 58.000 sodelujočih otrok, kar je fantastično, saj igre prinašajo s seboj močno sporočilo. Otroci so nas sprejeli odlično, več si ne bi mogli želeti, resnično smo se dobro odrezali,« je zatrdil Marić o igrah, v katerih mladi tekmujejo v desetih športnih panogah oziroma disciplinah – od malega nogometa in teka na 60 metrov do priljubljene igre med dvema ognjema in šaha.

»Hvala predsedniku vlade Robertu Golobu, saj je slovenska vlada storila korak naprej in pokazala, da želi narediti vse za dolgoročno prisotnost Športnih iger mladih v Sloveniji.«

Običajnemu smrtniku je težko razumeti, kako hitro in uspešno so se športne igre mladih uveljavile tudi v četrti državi, Marić pri odgovoru na to vprašanje ne ovinkari. »Vem, da se ponavljam, toda najprej moram izpostaviti Aleksandra Čeferina, ki je najboljši človek na svetu. Brez njega igre na splošno zanesljivo ne bi postale to, kar so, prav tako jih ne bi bilo v Slovenijo, čeprav smo bili lani vsaj delno nepripravljeni na start pri vas. O njem in njegovem doprinosu bi lahko govorila še dolgo. Da so igre naposled prispele do Slovenije, se lahko zahvalim tudi Zoranu Jankoviću, ki me je vrsto let nagovarjal, naj gibanje pripeljem tudi v Ljubljano, ki je lani gostila finale, letos pa slavnostno odprtje, in Slovenijo,« je pojasnil Marić. »Tudi drugi župani slovenskih občin so izjemno naklonjeni prireditvi, od mariborskega župana Saše Arsenovića, celjskega župana Matije Kovača, koprskega Aleša Bržana do drugih. Resnično so nas v vseh občinah toplo sprejeli.«

Predsednik vlade Robert Golob med deljenjem avtogramov. FOTO: Voranc Vogel

Finale letošnje slovenske sezone bo prav v Kopru, kjer se bo med seboj pomerilo 1800 otrok, ki so zmagali na občinskih oziroma regijskih tekmovanjih. Omenjenih 58.000 udeležencev prihaja iz 65 občin in 160 slovenskih šol. Organizatorji bodo spravili pod streho 206 turnirjev, od tega 30 t. i. ZeroWaste aktivnosti, devet nogometnih turnirjev, 14 turnirjev v šahu, štiri turnirje za dekleta, 15 turnirjev v tenisu, 25 turnirjev v odbojki, 9 v rokometu, 41 v namiznem tenisu in pet v košarki 3x3.

58 TISOČ SLOVENSKIH OTROK bo sodelovalo v letošnji sezoni Plazma športnih iger mladih, v lanski premierni sezoni so jih našteli 35.000.

Marić je posebej izpostavil pozitiven pristop slovenske vlade, predvsem premierja in resornega ministra. »Hvala predsedniku vlade Robertu Golobu, saj je slovenska vlada letos storila korak naprej od lani in resnično pokazala, da želi narediti vse za dolgoročno prisotnost Športnih iger mladih v Sloveniji. Golob opazno želi, da so igre tudi pri vas uspešne kot v drugih državah in nam vlada pomaga tudi finančno. Klobuk dol tudi pred ministrom Matjažem Hanom, ki je jamstvo za to, da na 'terenu' vse poteka, kot mora.«

Aleksander Čeferin (levo) in minister Matjaž Han (tretji z leve). FOTO: Voranc Vogel

»Z nami je že drugo leto, lani je aktivno zaznamoval tudi turnir v igri med dvema ognjema na finalu iger v Splitu. Han resnično razume, kaj smo skupaj storili za te igre in kakšen je njihov koncept,« je ocenil Marić in dodal: »Podprla so nas tudi podjetja. Potem ko smo lani uspešno sodelovali s Telemachom in Kolektorjem, so se nam letos prav na temelju lanskih dosežkov pridružili Slovenske železnice, Triglav in Petrol, slednja želita sodelovati v celotni regiji.«

Novi ambasador bo Goran Dragić

Za Marića, ki je izpostavil tudi naklonjenost športnih klubov, je najpomembneje dvoje: da se lahko na igre prijavijo vsi otroci in da je njihova udeležba brezplačna, pri tem bo vztrajal.

Znano je tudi ime novega ambasadorja iger za letošnje leto. Aleksandru Čeferinu se bo letos pridružil nekdanji košarkarski as Goran Dragić, ki bo postal drugi ambasador ŠIM iz Slovenije. Uradno ga bodo razglasili za ambasadorja na finalu slovenskega dela iger, to bo 12. junija v Kopru. Finale letošnje sezone bo 20. avgusta v Sarajevu.