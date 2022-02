Goran Dragić ima nov klub, a ni jasno, ali bo ostal tam

Kalvarija Gorana Dragića v Torontu se je kot kaže končala. Ameriški mediji poročajo, da so Kanadčani na zadnji dan prestopnega roka menjali Dragića. Dogovorili naj bi se s San Antoniem. Vse glasnejše pa so govorice, da to ni njegova končna destinacija. San Antonio naj bi Dragića menjal naprej. Med kandidati se omenja Dončićev Dallas, Milwaukee, Chicago in LA Clippers.

Toronto naj bi poleg Dragića prepustil San Antoniu še prvi izbor na letošnjem naboru. V Toronto pa bosta šla Thaddeus Yung, pa tudi Drew Eubanks. Poleg teha bo San Antonio deleže še izbora v drugem krogu na letošnjem naboru.