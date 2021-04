Golemac želi čim prej razbliniti dvome

Ali lahko košarkarji Cedevite Olimpije v pičlih desetih dneh klonejo prav tolikokrat v ligi ABA (trikrat) kot prej v šestih mesecih? Optimisti so prepričani, da se to ne more zgoditi in da so krivično izgubili že na sredinem gostovanju pri Crveni zvezdi. Pred nedeljsko revanšo z Beograjčani ob 17. uri pa skeptiki opozarjajo, da je bila vmesna zmaga Ljubljančanov nad Mornarjem premalo, da bi lahko upravičili visokoleteče pohvale njihovih navijačev, ki so se začele vrstiti že kmalu po začetku sezone. Stožice naj bi torej ponudile dodatne odgovore.



V dosedanjih sedmih soočenjih s preostalimi člani najboljše peterice lige ABA je Cedevita Olimpija iztržila tri zmage; po enkrat je prekosila Budućnost, Igokeo in Mornar. Edina, ki je v celotni sezoni (še) ni ugnala, je Crvena zvezda. Beograjski košarkarji so bili v sredo že skoraj na kolenih, a so se srečno rešili in zmagali z 82:81 tudi s pomočjo odločitev sodnikov Uroša Nikolića iz Srbije, Milana Nedovića iz Slovenije in Dragana Porobića iz BiH, ki so jih v stožiškem taboru ocenili za »zanimive«.



Šesti poraz Ljubljančanov pomeni, da bodo morali potrditi mesto v končnici s še kakšno zmago, da bi se otresli spremstva Mornarja, ter da se bosta za prvi dve mesti potegovali Budućnost in Crvena zvezda. Olimpijin trener Jurica Golemac bi najraje razrešil dvome že v nedeljo: »Pričakujem še eno težko tekmo. Crvena zvezda bo tokrat močnejša za odličnega centra Landryja Nnoka, ki v sredo ni imel pravice nastopa, mi pa moramo izkoristiti nauke iz Beograda. Zmanjšati moramo število izgubljenih žog in se še bolj odločno izkazati pri skokih, predvsem pa moramo več teči. Da bi lahko premagali Crveno zvezdo, moramo igrati na zelo visoki ravni in biti osredotočeni vseh 40 minut.«

Vabilo za ligo ABA

Vodstvo evrolige je medtem že skoraj uradno potrdilo, da bo liga ABA tudi v sezoni 2021/22 dobila enega od dveh razpoložljivih wild cardov za igranje med 18-člansko elito stare celine. Liga ABA je sicer edina, ki je že dolga leta redno zastopana v evroligi, a noben od njenih klubov ni dobil dolgoročne licence, kar ima svoje slabosti zaradi vsakoletne negotovosti, a tudi prednosti. Vstopnica namreč ni vezana na en klub, temveč se lahko zanjo poteguje več moštev – letos so resni kandidati Budućnost, Crvena zvezda in Cedevita Olimpija, običajno tudi Partizan –, ki izpolnjujejo športne in infrastrukturne pogoje ter bi razpolagali z vsaj 5,4 milijona evrov letnega proračuna.



Za preostalo posebno vabilo so v igri Valencia, bolonjski Virtus in Zenit iz Sankt Peterburga, ki se je letos prebil v četrtfinale. V evroligo sta se že uvrstila Unics Kazan in Monaco kot finalista evropskega pokala, v katerem naj bi po najnovejšem predlogu v naslednji sezoni igralo 20 moštev (doslej 24) v dveh skupinah s po desetimi udeleženci, od katerih naj bi jih do 16 prejelo triletno licenco.



Vrstni red na vrhu lige ABA: Budućnost 21:3, Crvena zvezda 20:3, Igokea 19:6, Cedevita Olimpija 17:6, Mornar 17:7, Mega 14:11, Partizan 12:13 ...

