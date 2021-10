Glede Tadeja res nima pomislekov

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je tudi letošnjo jesen pričakal v vrhunski formi. V soboto je na dirki po Emiliji ponovil predlansko zmago, v lanski koronski sezoni pa je rdečo majico na Vuelti osvojil sredi novembra, tako da bo vsekakor kandidat za vrh na sobotni dirki po Lombardiji, s katero se bo končalo tekmovalno leto v svetovni seriji. Neznanka pa je jesenski doseg Tadeja Pogačarja, ki tako pozno v profesionalni sezoni še ni dirkal.



Mladi slovenski šampion iz ekipe UAE, ki je pred dvema tednoma dopolnil 23 let, je letos osvojil že skorajda vse, kar se je osvojiti dalo, a po drugi zaporedni zmagi na Touru in bronasti olimpijski kolajni ni zaspal na lovorikah. Želel se je preizkusiti še na vseh pomembnejših preizkušnjah kolesarske jeseni, v kateri se mu rezultatsko še ni odprlo. Na EP v Trentu je zasedel 5. mesto na cesti in 12. v vožnji na čas, na SP v Belgiji je bil 10. v uri resnice, na cestni dirki pa 37. Tudi prva dirka po vrnitvi v klubski dres, za Rogliča zmagovita Emilija, se ni izšla po njegovih željah, ujela ga je metla.



Kljub temu Andreja Hauptmana, športnega direktorja pri Pogačarjevem delodajalcu, ne skrbi, da njegov izjemni varovanec ne bi letos zablestel vsaj še enkrat. »Na dirki po Emiliji ni imel najboljšega dneva, zato se ni podal v boj za najvišja mesta. Drugače je njegova pripravljenost dobra in prepričan sem, da bo na dirki po Lombardiji pravi,« se Hempi nadeja, da bo Pogačar kot običajno s pravo formo zadel na najpomembnejši dan. Pred sklepno soboto bo imel še dva nastopa, danes na Tre Valli Varesine, na kateri Roglič ne bo branil predlanske zmage (lani je dirka odpadla zaradi pandemije), in jutri na Milano–Torino, na kateri bosta dirkala oba velika slovenska šampiona in se, če bo vse po sreči, udarila za zmago na strmem vzponu na Supergo.

Z mislimi pri Lombardiji

»Na vseh dirkah ta teden bo poskušal doseči dober rezultat, a predvsem z mislijo na Lombardijo. Resda ni lahko imeti tri vrhove pripravljenosti v eni sezoni. Tadej je od februarja in vse do OI dirkal na vrhunski ravni, vse leto pa je težko biti osredotočen. Pozna se mu, da v zadnjih tednih ni imel pravega ritma dirkanja, ker pa je kolesar za etapne dirke, verjamem, da mu bodo dirke pred Lombardijo dobre dele. Predvsem nimam pomislekov, da jeseni ne bi bil konkurenčen. Med profesionalci tako pozno resda še ni dirkal, je pa pri mlajših članih na dirki po Lombardiji osvojil drugo mesto,« je Hauptman prepričan, da bomo pred koncem sezone dočakali vsaj še en Pogačarjev preblisk.



Ali bo dovolj za zmago, je odvisno tudi od Rogliča, ki je po vrnitvi s SP v dresu Jumba Visme spet zmagovito oživel. »Njegova zmaga v Emiliji je bila izjemna, v Lombardiji bo zagotovo vrhunsko pripravljen,« se nekdanji slovenski selektor zaveda, koga bo treba v soboto premagati na poti v Bergamo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: