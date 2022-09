Glavič z železarji uživa na ledu

Prvič po domači končnici prejšnje sezone je napočil čas tradicionalnega slovenskega derbija jeseniških in ljubljanskih hokejistov. Tokrat bodo prvi gostitelji, današnja tekma ob 19. uri na ledu dvorane Podmežakla bo razkrila, kdo bo zmagovalec pokalnega tekmovanja Hokejske zveze Slovenije. Favoriti so ljubljanski zmaji, a njihov trener Mitja Šivic s primerom slovenskih košarkarjev proti Poljakom opozarja, kaj se lahko zgodi, ko pri moštvu ni zbranosti. Slednjo si želi tudi Gaber Glavič, povratnik na jeseniško klop, s katerim smo se pogovarjali v pričakovanju dogodka na njegovih Jesenicah.

Kakšni so ti prvi tedni, ko je moštvo SIJ Acronija Jesenic vstopilo v sezono alpske lige, vi pa ste dobili priložnost po nekaj letih spet voditi člansko moštvo?

»Res se dobro počutim in to lahko rečem tudi za to naše moštvo. Vadimo po načrtu, stopnjujemo tekmovalno pripravljenost iz tedna v teden, uživamo v delu, kar je najbolj pomembno.«

So vas pa vendarle malce presekale težave s poškodbami, denimo prav kapetana Gašperja Glaviča, kajne?

»Drži, v zadnjih dveh tednih ni mogel igrati, staknil je poškodbo zgornjega dela telesa, še dobro, da je ni skupil v predelu glave. Iz dneva v dan je zdaj spet bližje vrnitvi k tekmovalnemu ritmu, ne vem, morda bo na seznamu igralcev že v tem finalu pokala. Hudo pa mi je za našega novinca Martina Bohinca, ki je imenitno vstopil v sezono, zares uresničeval želje o igri za moštvo ob prihodu na Jesenice, je pa staknil pretres možganov in ga zdaj še nekaj časa ne bo med kandidati za tekmo.«

Je pa pred vami derbi, brez katerega ste po dolgem času ostali v pripravljalnem obdobju. Kaj vam prinaša ta tekma, poleg, seveda, boja za naslov pokalnega zmagovalca?

»Poglejte, očitno so minili časi, ko smo se med sezono z našimi velikimi tekmeci pomerili trinajstkrat. Igramo v različnih mednarodnih ligaških tekmovanjih, obenem Olimpija zdaj nastopa v ligi prvakov, zato se v pripravljalnem obdobju nismo srečali. Seveda je naš tekmec v tem uvodnem mesecu igral tekme višje ravni proti TPS iz Turkuja in Wolfsburgu, toda tudi mi smo zbrali več zelo dobrih pripravljalnih preizkušenj, tako da v visoki prestavi pričakujemo to tekmo. Verjamem, da lahko sledimo ritmu favoriziranega moštva.«

Pa vaš osebni prestiž z Olimpijinim trenerjem Mitjo Šivicem, skoraj vrstnikom – ste namreč dobro leto starejši – in nekdanjim reprezentančnim soigralcem?

»Oba bi najbrž lagala, če bi dejala, da si drug drugega ne želiva premagati. Toda vendarle gre tu predvsem za moštvo, v mojem primeru za Jesenice. Trenerski dvoboj je v tem primeru v senci mikavnosti derbija.«