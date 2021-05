Giro z Mohoričem in Tratnikom v Goriška brda

Kdor si želi naslednjega dvoboja med Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem, bo moral počakati na 26. junij in začetek 108. Toura v Brestu. Danes pa bo v Torinu startala karavana 104. dirke po Italiji, v njej pa bosta dva Slovenca, Matej Mohorič in Jan Tratnik (oba Bahrain Victorious).



Doletela ju bo čast, da bosta dirkala tudi na domačih cestah, v 15. etapi, ki bo 3479,9 km dolgo rožnato dirko popeljala tudi v Goriška brda in Novo Gorico. Giro je Slovence najbolj obnorel predlani, ko je Roglič veljal za prvega favorita za zmago, dobil je dve vožnji na čas in šest dni nosil rožnato majico, a po skupku nesrečnih okoliščin (padec in želodčne težave) z zadnjimi močmi osvojil 3. mesto.



Tudi sicer je bila največja italijanska dirka v zadnjih letih precej slovensko obarvana, od leta 2014 in nepozabne zmage Luke Mezgeca v Trstu ni bilo Gira, na katerem eden od naših kolesarjev ne bi slavil vsaj ene etapne zmage. Nazadnje je to lani uspelo Tratniku v 16. etapi s ciljem v San Danieleju del Friuli, streljaj in pol od meje s Slovenijo. Tako on kot Mohorič, ki je dan slave na Giru že doživel leta 2018, ko je bil najboljši v 10. etapi, si bržkone močno želita, da bi se tokrat za najvišja mesta potegovala v nedeljo, 23. maja.



Tedaj bo italijanski krog na etapi od Gradeža do Gorice spet zavil na slovenske ceste (nazadnje se je to zgodilo maja 2004 v 14. etapi od Trsta do Pulja ter v 15. od Poreča do San Vendemiana), vendar je vprašanje, ali bosta dobila proste roke, da bi dirkala zase. Njuna ekipa na start Gira prihaja z jasnim namenom. »Imamo samo eno nalogo. Popolno podporo bo imel Mikel Landa, naš adut v skupnem seštevku. S kolesarji, ki jih imamo na voljo, bomo konkurenčni tako v ravninskih kot vetrovnih, hribovitih in gorskih etapah.



Mohorič je pokazal, kako močan je, na dirkah Milano–Sanremo, po Kataloniji in na belgijskih klasikah. Tratnik je bil izjemen v vožnji na čas v Romandiji. Na 104. Giro gremo z najvišjimi ambicijami in ciljem, da bi končali z zmago,« je smele ambicije Bahraina Victoriousa za slavje 30. maja v Milanu predstavil športni direktor Gorazd Štangelj.

Evenepoel se vrača

Odločitev o tem, ali bi lahko bila etapa na slovenskih cestah zmagovita za enega od dveh Slovencev na dirki, bo njegova in ne bo preprosta. Tako pred prihodom na Goriško kot po odhodu bosta na vrsti ključni etapi v boju za rožnato majico, 14. s ciljem na zloglasnem Zoncolanu in kraljevska 16. s ciljem v Cortini d'Ampezzo. Na obeh bosta Tratnik in Mohorič kot pomočnika bržkone porabila precej moči, po drugi strani pa bo mik glavne vloge na domačih cestah (ne nazadnje ima tudi ekipa Bahrain Victorious v Sloveniji osrednji logistični center) precejšen.



Gotovo pa je, da se Slovenca na 104. Giru ne bosta vpletla v boj za končno zmago. Poleg Lande med vroče favorite sodita še Egan Bernal (Ineos) in Simon Yates (BikeExchange). Zanimivo bo videti tudi, kaj lahko po osemmesečni odsotnosti z dirk (zaradi padca na lanski dirki po Lombardiji) na svoji prvi tritedenski preizkušnji v karieri opravi belgijski čudežni deček Remco Evenepoel (Deceuninck Quick Step).



Lanskega zmagovalca Taa Geoghegana Harta ne bo na startu, bo pa med kolesarji Ineosa, ki bodo junija in julija poskušali preprečiti drugo zaporedno slovensko zmago na Touru.

