Giro se mora čim prej vrniti v Slovenijo

Slovenska 14. etapa Gira je bila zaradi padca v Gorici na žalost začetek konca letošnjega boja Primoža Rogliča za rožnato majico, ki jo je že osvojil leta 2023. Vendar to ne spremeni dejstva, da smo bili v Goriških brdih in Novi Gorici priča izjemnemu prazniku, ki je direktorja dirke po Italiji Maura Vegnija prepričal, da bi se bilo smotrno čim prej vrniti na naše ceste.

»Gostovanje v Sloveniji je bilo spet izjemno. Videli smo ogromno ljudi, lepo pokrajino. Vaši navijači so povezani z Italijo, radi se vračamo ob tako dobrem sprejemu. To smo po nekaj letih tudi storili, bomo videli, kdaj bomo naslednjič zavili k vam,« je vtise minulega konca tedna strnil Vegni, ki je z gostovanji Gira leta 2021 v Goriških brdih in Novi Gorici ter leta 2022 v Posočju predvsem poskušal premamiti Rogliča in Tadeja Pogačarja, da bi nastopila na njegovi dirki.

To mu je tudi uspelo, leta 2023 je zasavski orel slavil nepozabno zmago na Višarjah (ob drugi obletnici so 27. maja v Trbižu razkrili kip v spomin na ta dogodek), lani pa je na italijanskih cestah gospodaril Tadej Pogačar. Tretje gostovanje Gira v štirih letih bi sovpadalo s tretjo zaporedno slovensko zmago, če bi se uresničili Rogličevi načrti in želje njegovih navijačev. A makadam, razmočen asfalt in spolzke granitne kocke, podlage, na katerih je 35-letni Kisovčan doživel štiri padce v dobrem tednu dni, so botrovale drugačnemu razpletu.

Mauro Vegni je direktor Gira od leta 2014. FOTO: Miha Hočevar

»Letos do padcev prihaja, ko padeta dve kaplji dežja, zaradi katerih je trasa precej zahtevnejša, to se nam je dogajalo od Neaplja do Gorice in naprej, vendar bi to stežka preprečili,« je o nezgodah, ki so iz dirke izločile tudi številne druge kolesarje, povedal Vegni, ki sicer ne bo presenečen, če bo prvima slovenskima zmagama na Giru sledila krstna mehiška.

»Isaac del Toro ni močan le telesno, temveč tudi mentalno. Vedno je spredaj, pozoren, da ne pade, tudi, ko se znajde v težavah, jih zna rešiti z glavo,« je 21-letni up ekipe UAE prepričal 66-letnega direktorja, ki je vajeti Gira prevzel leta 2014. Rožnata dirka je odtlej opravila številna gostovanja – na Irskem, v Švici, Nizozemski, Izraelu, Madžarski, Nemčiji, Franciji, San Marinu in kajpak Sloveniji.

Potreba po spektaklih

»Zdi se mi, da Slovenci čutijo potrebo po kolesarskih spektaklih. V zadnjih letih smo se tako zbližali, da je ta dirka po svoje postala tudi vaša,« je nadaljeval Vegni, ki se je ob robu tokratnega obiska pri nas sestal z Rokom Lozejem, ki je zarisal slovenske dele tras ob zadnjih treh gostovanjih ter na njih skrbel za tehnično izvedbo.

Lozejeva želja je, da k nam ne bi pripeljali le manjše dele etap pod okriljem lokalnih prirediteljev iz obmejne italijanske dežele Furlanija-Julijska krajina kot pri zadnjih treh gostovanjih, temveč gorsko etapo, ki bi šla dlje v slovensko notranjost in morda tudi odločila zmagovalca Gira.

3 etape Gira je Slovenija gostila od leta 2021.

Vegni ni želel razkriti, kako daleč so pogovori, je pa iz njegovih besed mogoče razbrati, da na vrnitev karavane Gira v Slovenijo ne bomo čakali prav dolgo. »Nihče ne ve natanko, kdaj se bomo vrnili. Konkretnih projektov še nimamo, a ob sprejemu, ki smo ga imeli tokrat, bomo storili vse, da se čim prej vrnemo. Za nas je zelo pomemben dejavnik to, da smo dobro sprejeti, kadar dirka zapusti italijansko ozemlje,« je še povedal direktor Gira.

Projekt gorske etape v Sloveniji, ki jo je po naših informacijah pričakovati že prihodnje leto ali na Giru 2027, bi bil dražji, kot je bilo tokratno gostovanje, ki naj bi prireditelje v Goriških brdih in Novi Gorici vse skupaj stalo okoli 325.000 evrov. A sodeč po videnemu minulo soboto, ko se je ob le dobrih 20 kilometrih slovenskega dela trase zbralo okoli 100.000 navijačev, bi se zlahka povrnil tudi precej večji vložek. Samo predstavljamo si lahko, kakšna evforija bi vladala, če bi se Roglič in/ali Pogačar za rožnato majico borila na Vršiču, Kolovratu ali kateremu drugemu slovenskemu kolesarskemu očaku.