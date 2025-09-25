Giannis presenetil: »Morda se vrnem v Evropo in tu končam kariero!«

»Ne izključujem možnosti, da bi se nekega vrnil v Evropo in tukaj končal kariero. Tu sem začel igrati košarko,« je zvezdnik lige NBA Giannis Antetokounmpo dejal v pogovoru za Sport24 in vzbudil vznemirjenje med košarkarskimi navdušenci. Eden od najboljših košarkarjev na svetu in z Milwaukeejem zmagovalec lige NBA leta 2021 je v čustvenem in iskrenem intervjuju razgrnil še vrsto drugih podrobnosti, ki ga osrečujejo in žalostijo ali jezijo.

»Ko sem doma, postanem oče. Otroke peljem v šolo, igramo košarko, če mama dovoli. Nič se ne spremeni, ne glede na lovorike,« se je raznežil oče treh otrok, petletnega Liama, štiriletnega Mavericka Shaia in štiriletne hčerke Eve Brooke. Posebno težo ima zanj uspeh z reprezentanco. »Zame je bronasta kolajna z evropskega prvenstva kot zlata. Kdor ne razume tega čustva, bi se moral vprašati, kaj mu je pomembno. Izpolnil sem svoje sanje, igral sem z bratoma in za Grčijo,« je povedal 30-letni orjak nigerijskih korenin, pred katerim je že 13. sezona v najmočnejši košarkarski ligi.

V njej je okusil in dosegel vse, v evropski košarki pa mu z reprezentanco ni šlo najbolje, zaradi česar je bil deležen kritik, da mu evropski slog igre dela preglavice. »Slišal sem že vse mogoče, ampak prav te kritike so me okrepila. Obožujem izzive. Motivira me, ko mi nekdo reče, da nečesa ne morem narediti,« je bil odgovor velikega tekmeca dveh drugih zvezdniških Evropejcev v ligi NBA Luke Dončića in Nikole Jokića.