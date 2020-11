Gajser vse bliže naslovu prvaka

Tim Gajser je osvojil drugo mesto na dirki svetovnega motokrosističnega prvenstva razreda MXGP za VN Trentina v italijanski Pietramurati. Gajser je zmagal v prvi vožnji in bil četrti v drugi. Zmagal je Italijan Antonio Cairoli, ki je tako zaostanek za Gajserjem v skupnem seštevku svetovnega prvenstva zmanjšal za eno točko, a branilec naslova ima še vedno 73 točk prednosti.



Gajser se je zavedal, da bi ob idealnem razpletu že tokrat lahko postal prvak tudi za sezono 2020. A za kaj takšnega bi moral sam odpeljati še eno odlično dirko, njegov najhujši tekmec Cairoli pa na domačem terenu slabo. Razpletlo se je pričakovano, tako da boj za naslov še ni odločen. A slovenski zvezdnik je tudi s tem lahko zadovoljen, saj je prednost ostala skoraj enaka, do konca pa sta zdaj še dve dirki oziroma največ 100 točk, kar pomeni, da mu bo naslov za koronsko sezono le ob neverjetno slabem scenariju še lahko spolzel iz rok. Gajser je v Italijo prišel s 74 točkami prednosti v seštevku, zdaj jih ima še 73 (626-553), tretji je Švicar Jeremy Seewer s 535, ta je včerajšnjo dirko končal na petem mestu. To pa so tudi vsi, ki še lahko teoretično računajo na skupno zmago. Francoz Romain Febvre (487) in Španec Jorge Prado, ki je po okužbi z novim koronavirusom moral izpustiti tudi tokratno tekmo, s 476 točkami namreč zaostajata preveč, da bi še lahko prišla poleg. Različna starta Na VN Trentina se je za Gajserja prva polovica dirke iztekla odlično, druga malce slabše. V prvi vožnji je po odličnem startu prepričljivo premagal Cairolija in Seewerja in začasno prednost povečal na 77 točk. »Odlično. Spet mi je uspel dober start, le na koncu sem imel nekaj težav s tekmeci, ki so zaostajali za krog. Lahko sem zadovoljen,« je prvo polovico ocenil Gajser.

V drugi vožnji pa se mu je zataknilo po slabšem startu, ko se je moral prebijati iz ozadja. Še je prišel do četrtega mesta, pred njim so končali tokrat zelo dobro razpoloženi belgijski veteran Clément Desalle (dosegel je sploh prvo letošnjo zmago v posamični vožnji), Cairoli in Francoz Gautier Paulin. Skupno na dirki je tako slavil Cairoli (44) pred Gajserjem (43) in Desallom (40).



V razredu MX2 je bil v Pietramurati uspešen tudi slovenski predstavnik Jan Pancar, ta je bil 13. v prvi in 18. v drugi vožnji, skupno pa 17. z 11 novimi točkami za SP. Pancar je v skupnem seštevku 20. z 99 točkami. Pietramurata je zadnja postaja letošnje sezone. Po včerajšnji dirki za VN Trentina bosta tu še VN Pietramurate v sredo in VN Garde Trentina v nedeljo.