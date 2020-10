Gajser tretji in ostaja v rdečem

Svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser (Honda) je bil na VN Mantove tretji, potem ko je bil v prvi vožnji peti in v drugi tretji. S tem je ohranil rdečo številko vodilnega v svetovnem prvenstvu, prednost pred Tonyjem Cairolijem ostaja enaka, pet točk.

Prvič v sezoni se je zmage veselil Francoz Romain Febvre. V nedeljo bo še ena dirka v Mantovi, takrat za VN Evrope.



Gajser, vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva v elitnem razredu MXGP, je dosegel daleč najboljši čas kvalifikacij in je prvi izbiral startni položaj. Izbral je skrajno levo stran, da bi v prvi zavoj prišel na notranji liniji, ampak načrt se mu ni izšel. Iz zavoja je prišel šele šesti. Kmalu je prehitel moštvenega sotekmovalca pri Hondi Mitcha Evansa in začel loviti glavnega tekmeca Cairolija.



V ospredju so bili močni tekmeci, Jorge Prado, Jeremy Seewer in Febvre. Razlika med njimi je bila približno dve sekundi in razmere pri vrhu se do konca niso spremenile. Gajser ni napadal s silo in je hranil moči za drugo vožnjo, v katerih je praviloma boljši. Tako je bilo tudi včeraj. Za drugo vožnjo je izbral precej drugačen štartni položaj in se pomaknil desno proti sredini, da bi se izognil gneči. Odločitev se mu je obrestovala, zaostal je samo za Febvrejem in v neposrednem dvoboju ugnal Cairolija. Med njiju se je vrinil Gauthier Paulin. Prado je začel peti, Seewer šesti.



Slovenec je ohranjal stik s Francozom, razlika je znašala sekundo, Paulin in Cairoli pa sta že precej zaostala. Gajser je bil agresiven. Napad se je zgodil po petnajstih minutah, vendar ga je Febvre odbil. Bil je odločen dobiti svojo 13. VN, prvo v sezoni. Vmes je grdo padel Seewer in izgubil motor, kar je bila voda na mlin Gajserju, saj je imel tudi Švicar priložnost skočiti na vrh skupnega seštevka. Nadaljeval je na 12. mestu in bil na koncu deveti, skupno pa peti.



Na sredini dirke je bilo vprašanje, ali bo Gajser prehitel Febvra in ali bo Cairoli prehitel Paulina. Zgodilo se ni nič od tega, saj je Tim243 storil napako, zdrsnil z motorja in podaril zmago Febvru, za nameček ga je prehitel Paulin, vnel pa se je boj za tretje mesto s Cairolijem. Slovenec se je otresel Italijana in začel loviti Paulina. Do konca je bilo pet krogov. Gajser je le enkrat napadel drugo mesto, vendar ni bil uspešen, nakar se je sprijaznil s tretjim, s katerim je ohranil majhno prednost pred Cairolijem.

​Jasikonisova poškodba ​

Na treningu se je sicer grdo poškodoval Litovec Arminas Jasikonis, za katerega je sezone bržčas konec. Še eno dirko je izpustil Nizozemec Jeffrey Herlings, najboljši na začetku sezone, ki ga ne bo niti v nedeljo na VN Evrope, morda se bo vrnil potem v Španiji, toda zaostanek bo prevelik, da bi lahko ostal v boju za lovoriko. V njej je po 10 dirkah od 18 še veliko dirkačev, kar pet jih je v 50 točkah, in obeta se nam razburljiv drugi del sezone, v kateri vodilni Gajser presenetljivo še nima zmage.