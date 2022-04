Gajser spet kot z drugega planeta

Slovenski motokrosistični as Tim Gajser (Honda) je pred veliko nagrado Trentina, peto letošnjo preizkušnjo za svetovno prvenstvo v razredu MXGP, priznal, da 1570 metrov dolga proga v Pietramurati ni med njegovimi najljubšimi. A to se potem na njegovih vožnjah ni poznalo. Potem ko je bil najhitrejši v kvalifikacijah, je včeraj prepričljivo opravil z vsemi tekmeci tudi na obeh dirkah.

V prvi vožnji ga je na stezi, na kateri so minuli konec tedna dirkali v obratni smeri kot prejšnja leta, resda več kot polovico časa za seboj zadrževal Nizozemec Glen Coldenhoff (Yamaha), ko pa je Gajser po dvajsetih minutah vendarle našel pot mimo njega, mu nihče več ni mogel preprečiti osvojitve prvega mesta. V cilj je slovenski šampion priletel z več kot tremi sekundami in pol naskoka pred 31-letnim dirkačem iz Ossa na jugu Nizozemske, ki je imel skoraj toliko zaloge pred tretjeuvrščenim Špancem Jorgejem Pradom (GasGas).

V drugo se je Gajser v vodstvo prebil že kmalu po startu, potem ko je izkoristil Pradove težave in na isti ravnini švignil tako mimo 21-letnega Španca kot tudi mimo Švicarja Jeremyja Seewerja (Yamaha). Zatem se je hitro oddaljil od zasledovalcev in na veselje številnih slovenskih navijačev še drugič kot prvi prečkal ciljno črto – tokrat dobrih pet sekund pred Francozom Maximom Renauxom (Yamaha) in šest pred Seewerjem.

»To je bil zame popoln dan, ki se pred to množico privržencev ne bi mogel končati bolje. Zares sem užival v dirkanju in enkratnem vzdušju. Po dveh letih zatišja je bilo spet izjemno glasno ob progi,« je bil nasmejan 25-letni as iz Pečk pri Makolah, ki sta mu družbo na zmagovalnem odru tokrat delala Renaux in Prado. V skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo ima Gajser zdaj 33 točk prednosti pred omenjenim Špancem, medtem ko tretjeuvrščeni Francoz zaostaja že za 52 točk.

Do točk tudi Pancar in Peklaj

V razredu MX2 je obe vožnji dobil Renauxov rojak Tom Vialle (KTM), slovenski motokrosist Jan Pancar (KTM) pa je s 16. in 14. mestom vknjižil 12 točk. V spremljevalnem sporedu so se med seboj merili tudi na dirkah za evropsko prvenstvo. Od naših predstavnikov se je skozi kvalifikacije prebil le Jaka Peklaj (Husqvarna), ki je v EMX 125 pristal na 12. in 20. mestu. Miha Šimnovec