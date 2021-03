Gajser preživel Olimpijo, a na vrata trka Rožman

11

tekem je trajal Bravov niz brez poraza.

Vijolični DNK proti izkušnjam

Maribor 24 12 8 4 47:29 44

Olimpija 24 12 8 4 30:16 44

Mura 24 11 7 6 28:17 40

Domžale 23 8 9 6 33:28 33

Bravo 24 8 9 7 26:25 33

Koper 23 9 6 8 31:30 33

Tabor 24 8 5 11 28:33 29

Celje 24 7 5 12 23:30 26

Aluminij 23 4 9 10 17:33 21

Gorica 23 3 6 14 15:37 15

Vombi zastreljal zmago

Izidi 24. kroga – Maribor : Olimpija 1:1 (Aljša Matko 45.; Antonio Derlamea Mlinar 11.; rdeči karton: Michael Pavlović, Olimpija, 86./2RK), Celje : CB24 Tabor 0:3 (Leon Sever 35., Fahd Ndzengue 46., Dušan Stojinović 49., avt.), Bravo : Mura 0:1 (Kevin Žižek 69.), Domžale – Gorica (večerna tekma), Aluminij – Koper danes ob 16. uri. Pari 25. kroga: Gorica – Maribor, Mura – Aluminij, Koper – Domžale (vsi 6. t. m.), CB24 Tabor – Bravo, Olimpija – Celje (oba 7. t. m.).

»O tem ne razmišljam, ne pelje nikamor. Osredotočen sem le na delo,« je le nekaj minut po 47. derbiju Maribora in Olimpije ter neodločenem razpletu, drugem v tej sezoni z 1:1, moral odbijati napade o svoji vlogi v prihodnosti vršilec dolžnosti trenerja MariboraNič nenavadnega, nekaj minut prej je na Reki odjeknila vest, da je po prvenstvenem porazu proti Hajduku (0:1) svoj odstop ponudil. Vodstvo hrvaškega kluba je nenavadno hitro sprejelo njegovo odločitev, čeprav Rijeki v drugem delu sezone res ni veliko uspevalo. V enajstih tekmah je petkrat izgubila in po trikrat zmagala ter igrala neodločeno, s čimer je ogrozila uvrstitev v Evropo.V bitko za naslednikase je Rožman vpletel tako rekoč od nič in najbrž z veliko mero naključja. Na jadranskem derbiju jev sodnikovem podaljšku zastreljal kazenski strel. Če bi zadel, bi Rožman še ostal na Reki. Ali pa je šlo že prej tudi za tihi dogovor, saj je znano, da je 37-letnega Štorčana v Maribor pred letom dni že vabil. Ker je bil Rožman tedaj še čvrsto v reškem objemu, je pod Kalvarijo prišel rezervistKako se bo odzval, novi krojač športne politike na Mladinski ulici, je zdaj najbolj vznemirljivo vprašanje med vijoličnimi privrženci. Gajser je mož z mariborskim DNK, ki naj bi bila ena od najpomembnejših podrobnosti za vijolični stolček. Proti Taboru in Olimpiji je svojo nalogo opravil zelo solidno. Rožman, ki je v poldrugem letu z Rijeko osvojil pokalno lovoriko in jo popeljal v evropsko ligo, ima zgolj simpatije dela vijoličnih privržencev. Kakovostnejše vijolične molekule v največjem slovenskem derbiju ni bilo prav veliko videti.V dinamični tekmi, kot jo je označil gostujoči trener, a kakovostno eni od najslabših, je bil Maribor slabši tekmec od Olimpije. Toda tudi ta ni bila tako odločna in srečna, da bi premoč izkoristila in z zmago ušla za tri točke. Kazalo ji je dobro.je že v 11. minuti kaznoval napakopri branjenju s prekinitve. A trenutek nezbranosti tik pred odmorom je izkoristil najvidnejši Mariborčan– po pobegu z desne strani je s strelom po tleh v vratarjev kot matiral. Olimpija je že sedem tekem v nizu neporažena v Mariboru. Zadnji ligaški poraz je doživela 17. novembra 2017.Zaključno žogo je imel na čevlju, ki je edino izrazito priložnost spremenil v strel s 7 m prek vrat. »Pogovoril se bom z njim in ga tudi podprl,« je o osmoljencu povedal Stanković. Mariborčanom je močno odleglo, v zadnjih podaljšanih petih minutah pa jim ni uspelo z igralcem več spremeniti izida.je bil zaradi drugega rumenega kartona izključen. A če bi ga, bi bilo nezasluženo. Zasluženo pa je še četrtič izgubil prvak Celje. Sežanski Tabor je bil učinkovit, Celjani pa so pod taktirkopovsem nemočni.Niti enega strela proti vratomniso sprožili, zato ne bi bilo presenečenje, če bi Čeh na hitro zaključili slovensko poglavje v svoji začetniški trenerski karieri. Po koprskem porazu so se v Spodnji Šiški hitro opomogli Sobočani. Junak je bil, ki je z glavo in prvim in edinim soboškim strelom na domača vrata matiral. Mura je spet bliže vodilnemu dvojcu na vrhu. »Igrali smo tako, kot igra Bravo. Prepustili smo mu posest žoge,« je taktično pot do pomembne, enajste zmage opisal trener Mure