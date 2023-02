Gajser operiran, sezona izgubljena

Nesreča nikdar ne počiva in v motošportu to velja toliko bolj. Tri tedne pred začetkom nove sezone svetovnega prvenstva je slovenske ljubitelje motokrosa pretresla vest o hudi poškodbi prvaka Tima Gajserja, ki je moral na operacijo. Podrobnosti niso znane, najbolj črnogled scenarij pa bi pomenil, da bo tako kot lani, ko jo je tik pred prvim startom skupil Jeffrey Herlings, sezona minila brez branilca lovorike v razredu MXGP.

Gajser se je od novega leta naprej večinoma mudil v Italiji, najprej treniral na Sardiniji, v zadnjih tednih pa stopnjeval formo in se udeležil pripravljalnih dirk na severu dežele. V nedeljo je nastopil na odprtem državnem prvenstvu Italije v Trentinu. Ko se je boril za zmago z Jeremyjem Seewerjem, je med visokim skokom izgubil nadzor nad motorjem in grdo padel, ob tem pa z nogama udaril ob tla. Grozovit posnetek je hitro zaokrožil po spletu ...

Daljše okrevanje

Sicer se je pobral in tudi malo hodil, a je bilo hitro jasno, da je stvar resna. Dali so ga na nosila in ga odpeljali v bolnišnico. Sum, da gre za zlom desne stegnenice, so zdravniki potrdili, 26-letnik iz Pečk je moral včeraj na kirurško mizo. Koliko časa bo trajalo okrevanje, ni znano, toda vsaj prvi del sezone bo minil brez Hondinega zvezdnika, ki si je od sezone obetal veliko in želel v neposrednih obračunih s Herlingsom in Romainom Febvrom ubraniti naslov, potem ko je lani suvereno slavil v odsotnosti glavnih tekmecev.

Gajser je znan kot borec in odlično telesno pripravljeni dirkač. Lani je, denimo, dva tedna po zlomu ključnice že nastopil na Sardiniji in potem že po nekaj dirkah spet krojil vrh. A stegnenica je debelejša kost, ki se ne celi tako hitro. Pri navadnih smrtnikih okrevanje običajno traja 8 do 9 mesecev, pri Gajserju, ki ima na voljo vrhunsko zdravniško službo, bi lahko bil ta čas precej krajši. Če bi bil dovolj mavec, bi bilo hitreje, tako pa so mu z operacijo bržčas vsadili ploščice. Kot domneva dr. Sašo Djurić, tudi zdravnik rokometne reprezentance, bo v najboljšem primeru izpustil tri mesece. Sezona se bo začela 12. marca v Argentini in bo imela 19 dirk, Gajser bi se tako utegnil vrniti 21. maja, ko bo VN Francije, pred tem bo že šest dirk in njegov zaostanek bi bil že prevelik, da bi ujel konkurenco. Morda bi bilo pametneje, če bi tako kot Herlings izpustil sezono in šesti naslov napadel prihodnje leto.

Vrnil se bo močnejši

Gajser se je sicer že oglasil iz bolnišnice in se prek instagrama zahvalil vsem za spodbudne besede in dobre želje. »Poškodbe so sestavni del športa, vrnil se bom še močnejši,« je med drugim sporočil Tiga243. Njegov tekmec Jorge Prado je pod komentar zapisal: »Hitro okrevaj, ostani močan!« Čim hitrejšo vrnitev mu je zaželel tudi motociklistični as Fabio Quartararo.