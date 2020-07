Fuzbalerji nad luknje na golf igrišču

Lepo se je vrniti na zelenice. Čeprav v malce drugačni obliki, toda žoga je ista, le zelenice so ponekod kot iz stekla.

Do luknje s čim manj brcami FOTO: FOOTGOLFPRESS

Footgolf je nov šport, ki pridobiva veliko ljubiteljev po svetu. Kot ime pove, gre za združitev nogometa in golfa. Namesto z žogico in palico za golf se pri footgolfu igra z nogometno žogo na pravem igrišču za golf. Cilj je, da z brcanjem spravite žogo s čim manj udarci (brcami) v luknjo. Različnih lukenj imate pri nas na igrišču 9. Luknje so dolžin od 90 do 180 m na različnih površinah z različnimi ovirami.Tudi v Sloveniji so pograbili novost in ustanovili slovensko ligo. Včeraj pa je bil na golf igrišču Amon Olimje prvi Art football Footgolf Cup 2020. Tekmovali so v treh skupinah Open (moški, seniorji in ženske), Art football in Glasbeniki. Med tistimi, ki so žogo spravljali v »luknjo«, je bil tudi dvakratni udeleženec Evrovizije. Preizkusil se je tudi dobitnik lanskega balkanskega glasbenega oskarja, pevec, pa nekdanji član ameriške pop skupine A New Vice, pevec in producent. Med nekdanjimi odličnimi športniki so prišli, vaterpolist, rokometaš, na delu pa so bili tudi odlični slovenski footgolfisti, trenutno vodilni v seniorski konkurenci, pa...V ekipi sportgolfistov SportClubM, ki bo letos prvič nastopila na državnem prvenstvu pod okriljem Footgolf zveze Slovenije, so na nedavnem zadnjem treningu za kapetana ekipe za letošnjo sezono soglasno izbrali, nekdanjega slovenskega nogometnega reprezentanta, ki je v karieri zaigral v dresu nekdanjega klubskega svetovnega prvaka Crvene zvezde in grškega velikana Olympiakosa, s katerim je osvojil naslov prvaka. Mirnes je igral še za Rudar Velenje, PAS Giannio, Lariso in Iraklis, v zadnjih letih pa je tudi stalni član reprezentance Humanih zvezdic – Art Football teama Slovenije.»Lepo se je vrniti na zelenice. Čeprav v malce drugačni obliki, toda žoga je ista, le zelenice so ponekod kot iz stekla. Toda potrebne je veliko natančnosti, saj vsak udarec šteje. Uživam in se zabavam hkrati, spet pa bom okusil slast tekmovanja.Vznemirljivo in atraktivno tekmovanje, gremo novim zmagam naproti,« pravi nekdanji nogometaš. Barve Sport Cluba M bodo ob Šišiću branili še nekdanji bivši nogometašiinč.