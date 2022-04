Frustracij niti z jezo ni pregriznil

Cene Prevc bi svojo najboljšo sezono, ki jo je v skupni razvrstitvi za svetovni pokal v smučarskih skokih sklenil na 10. mestu, težko končal lepše. Na zadnji tekmi v Planici, na kateri je bil sedmi, je obakrat odjadral prek 240 metrov, pri čemer ga je v finalu odneslo celo do novega osebnega rekorda (246 m).

»Po prvem poletu mi je Robert Hrgota po radijski zvezi rekel le: 'Dobro jutro.' S tema dvema besedama je povedal vse. Po 14-dnevnem spancu sem se končno spet zbudil. Tako v Oberstdorfu kot do zadnjega dneva v Planici sem na letalnici spal. Malo narobe sem si predstavljal, kako moram izvesti nalogo, ki je niti z jezo nisem mogel pregrizniti. Pred nedeljsko tekmo sem si govoril, da mi je popolnoma vseeno, če se bom s svojimi smučmi spet zapičil v sneg nekje na vrhu hrbtišča. Šel sem na vse ali nič in odrinil še bolj brezkompromisno, kar se je izkazalo za pravilno. Čeprav je bilo že z odskočne mize vse skupaj videti drugače kot prejšnje dni, sprva še nisem vedel, da me bo odneslo tako daleč. Potem pa me je le še nosilo po zraku. Tako sem začel leteti,« je pojasnil skakalec iz Dolenje vasi pri Železnikih, ki je 12. marca dopolnil 26 let.

V izteku se je veselil kot majhen otrok. »Bil sem neizmerno vesel, da sem končno pregriznil nekaj, česar prej nisem mogel, čeprav sem si to prizadeval že v četrtek in petek. Razočaranje je bilo toliko večje, ker sem po prvem četrtkovem poletu (220 m), pri katerem se mi je s pleč odvalila petkilogramska skala, mislil, da se mi bo vendarle odprlo. Ker se mi ni, sem se že bal, da bom delal enake neumnosti kot v Oberstdorfu. Ko potem enkrat premagaš vse frustracije, je veselje nepopisno,« je po novem osebnem rekordu od sreče kar žarel Cene. »Kakšne olimpijske igre, kakšen rekord v Vikersundu?! To je bil najlepši dan v mojem življenju!«

Na oddih šele poleti

Na vprašanje, kaj je dejansko mislil, ko je pred OI namignil na konec kariere, je priznal, da so njegove besede zares zvenele zanimivo. »A brez skrbi! Lahko vam obljubim, da bom prihodnje leto zagotovo še v reprezentanci. Vsekakor bom še skakal. Letos sem si postavil zelo dobre temelje,« je poudaril član kranjskega Triglava in dodal, da se je v pravkar končani sezoni – če odmisli konca tedna v Oberstdorfu in Vikersundu, od koder se je domov vračal podobno nezadovoljen kot v prejšnjih zimah – od skoraj vsakega prizorišča poslavljal z nasmehom na obrazu. Potem ko se je v ponedeljek malo naspal, so v torek in sredo sledile sponzorske obveznosti.

»Zahvalili smo se pokroviteljem za vso podporo, da smo lahko tako dobro trenirali in nato uprizarjali čudeže. Kar so norci počeli zadnji konec tedna, je bilo sploh neverjetno! Nekaj dni si bom dovolil delati ničesar, potem sem bom vrnil v študij, ker imam že vso zimo zadaj v glavi enega črva, da mi študij stoji. Ne dvomim niti, da me bodo že kmalu spet zasrbele noge in bom moral skočiti na Ratitovec,« je razkril srednji od bratov Prevc, ki bo letos na oddih pobegnil šele poleti. »S svojim avtomobilom in registrsko tablico Po luft se bom malo zapeljal po Sloveniji,« je še zaupal srednji od bratov Prevc.