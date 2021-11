Francozi favoriti v Čatežu

Kvalifikacijski turnir pod okriljem Svetovne šahovske federacije (FIDE) za dve mesti na kandidatskem turnirju prihodnje leto, ki poteka v Rigi, se je prevesil v odločilno fazo. Do prvega in edinega prostega dne po odigranem šestem krogu je bilo skupaj na vrhu še vedno pet igralcev, ki so zbrali po štiri točke in pol. Zasledovalna skupina, ki zaostaja le za pol točke, je še številčnejša in šteje kar petnajst igralcev, kar pomeni, da je lov za dve vstopnici še povsem odprt. Tovrsten scenarij je bil na tako močnem in izenačenem turnirju kar pričakovan in nas bržčas vodi do izredno zanimivih in napetih končnih odločitev.

Šah

V prvi polovici turnirja sta najbolj suverene predstave prikazala Maxime Vachier-Lagrave in Alireza Firouzja, dva najvišje ratingirana francoska igralca, ki ju bomo že čez dober teden videli tudi na evropskem ekipnem prvenstvu v Termah Čatež. Vachier-Lagrave zelo uspešno zasleduje strategijo zanesljivih remijev s črnimi figurami in odločnih iger na zmago z belimi. Z dosedanjim ratinškim izkupičkom se je na virtualni lestvici ponovno vrnil v najboljšo deseterico na svetu, iz katere je izpadel po seriji slabih rezultatov na začetku leta.

Njegov mlajši reprezentančni kolega, naturalizirani Iranec Alireza Firouzja, ki bo sploh prvič nastopil za francosko reprezentanco, pa se je na virtualni lestvici povzpel še višje. Edini v Rigi je dobil prve tri partije in tako pri osemnajstih letih postal trenutno peti igralec na svetu. Dobra forma obeh je odličen obet za visoko uvrstitev Francozov na prihajajočem EP.

Vodi Kitajka

Francoskemu dvojcu družbo na vrhu dela izkušenejša trojica, v kateri so domačin Aleksej Širov, ki nastopa pod špansko zastavo, Indijec Krišnan Sasikiran in Rus Jevgenij Najer. Slednji velja za specialista za močne odprte turnirje, kar dokazuje tudi tokrat. Imel je odlično priložnost za prevzem samostojnega vodstva, a je zgolj remiziral dve dobljeni poziciji, od katerih je bila ena proti prvemu nosilcu turnirja Fabianu Caruani. Američan tako kljub neprepričljivim predstavam ostaja v igri za vrh s pol točke zaostanka za vodilno peterico.

BELI NA POTEZI Dubov – Iv. Šarić, Riga 2021. Kako sta bela kmeta na daminem krilu prišla do izraza? REŠITEV: 1.Txe6! Dxg3 2.fxg3 fxe6 3.c7 in črna trdnjava brez pomoči ne more zaustaviti dveh kmetov, kmečko končnico po 3…Ke7 4.cxd8D+ Kxd8 5.Kf2 pa je beli brez težav dobil.

Na boljše nadaljevanje upa tudi drugi nosilec Levon Aronjan, ki mu je v dosedanjem poteku ob petih remijih le enkrat uspelo zmagati. Na ženskem turnirju je bila v samostojnem vodstvu po šestih krogih s petimi točkami Kitajka Lei Tingjie, v zasledovalni skupini s pol točke manj pa so štiri igralke.