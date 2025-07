Francosko olimpijko oprostili obtožb o dopingu zaradi poljuba

Francoska olimpijka Ysaora Thibus je bila oproščena obtožb o dopingu, potem ko je Športno razsodišče (Cas) v Lozani potrdilo, da se je okužila s poljubljanjem svojega partnerja. Cas je sporočil, da je zavrnil pritožbo Svetovne protidopinške agencije (Wada), ki je za sabljačico zahtevala suspenz zaradi pozitivnega testa na anaboličen steroid.

Thibus je bila januarja 2024, šest mesecev pred olimpijskimi igrami v Parizu pozitivna na ostarin, prepovedano snov za izgradnjo mišic.

Francozinja se je branila s trditvijo, da je prišlo do nenamerne kontaminacije s »telesno tekočino«, pri čemer je trdila, da je na dan testa, med svetovnim prvenstvom v Parizu 14. januarja 2024 večkrat poljubila svojega partnerja in trenerja, Američana Racea Imbodena. Ta je jemal prehransko dopolnilo, ki je vsebovalo ostarin, sintetično snov, zasnovano za posnemanje učinkov testosterona.

Ni bilo namernega prekrška

Ta teorija je prepričala disciplinsko sodišče proti dopingu Mednarodne sabljaške zveze, ki ji je maja 2024 odpravilo začasen suspenz in ji omogočilo nastop na domačih OI v Parizu. Vendar je Wada ponovno odprla primer, se pritožila na to odločitev in za sabljačico zahtevala štirileten suspenz.

Trajalo je skoraj leto dni, da je Cas odločil v korist Thibus. Športna arbitraža je ugotovila, da ni bilo namernega prekrška, saj je znanstveno verjetno, da je večkratno poljubljanje s partnerjem, ki je takrat jemal ostarin, privedlo do nenamerne kontaminacije.

Thibus v Parizu ni osvojila kolajne, ima pa jo z OI v Tokiu, ko je osvojila ekipno srebro. Na svetovnih prvenstvih je skupno osvojila deset medalj, vključno s posamično zlato v Kairu leta 2022.

Primer so primerjali z incidentom iz leta 2009, v katerega je bil vpleten francoski teniški igralec Richard Gasquet. Ta je bil oproščen, potem ko je trdil, da je bil pozitiven na kokain zaradi poljubljanja z dekletom v nočnem klubu.