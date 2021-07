Francoska zaušnica za ZDA

Dan pred ognjenim krstom slovenske košarkarske reprezentance na olimpijskih igrah v dvoboju z Argentino je šlo pod obroči v Tokiu že zelo zares. V soočenju moštev, ki sta se na OI uvrstili prek dodatnih kvalifikacij, je Italija premagala Nemčijo z 92:82, Češka je ugnala Iran (84:78) in dosegla prvo samostojno zmago na OI, nato so stopila na sceno štiri moštva, ki imajo največ adutov iz lige NBA.



Avstralija je kaznovala mednarodno neizkušenost Nigerije (84:67), Francija pa primazala še eno zaušnico selekciji ZDA in jo prekosila s 83:76 (Evan Fournier 28, Rudy Gobert 14, Nando de Colo 13; Jrue Holiday 18, Bam Adebayo 12, Damian Lillard 11). Francozi so močno prekrižali račune Američanom že na svetovnem prvenstvu 2019 na Kitajskem ter jih izločili v četrtfinalu, na Japonskem pa se razmerje sil (še) ni dramatično spremenilo. Fournier, Gobert, Nicolas Batum, de Colo & Co. so po osvojitvi bronaste kolajne na mundialu (v polfinalu so izgubili z Argentino s 66:80, za tretje mesto pa prekosili Avstralijo s 67:59) prispeli na OI v zelo podobni zasedbi, zato pa je izbrana vrsta ZDA dodobra in za zdaj neuspešno premešala svoje vrste.



Od tokijskih izbrancev selektorja Gregga Popovicha sta pred dvema letoma igrala le Jayson Tatum iz Bostona in sveži prvak lige NBA Khris Middleton. Med preostalimi desetimi košarkarji je daleč največje ime Kevin Durant (Brooklyn), ki je bil član zlate reprezentance na OI 2012 in 2016 ter na SP 2010, z Golden Statom pa je prišel do šampionskih prstanov v letih 2017 in 2018 ter bil obakrat izbran za najboljšega košarkarja finala. Proti Franciji pa je dosegel le 10 točk z metom iz igre 4:12. Durant ima kopico dobrih soigralcev.



Damian Lillard (Portland) je bil s povprečjem 28,8 v minuli sezoni tretji najboljši strelec lige NBA za Stephenom Curryjem (Golden State) in Bradleyjem Bealom (Washington), ki je moral tik pred zdajci v karanteno namesto na OI. Zach Lavine (Chicago) je bil 7. najučinkovitejši, Tatum 10., Devina Bookerja iz Phoenixa najdemo na 13. mestu. Vseeno pa Američani nimajo toliko velezvezdnikov, kot so jih imeli ob zmagoslavjih na prejšnjih olimpijskih igrah po letu 1992, ko so se na reprezentančno sceno vključili tudi junaki lige NBA. Do včeraj so edine tri poraze ob 53 zmagah doživeli v Atenah 2004, v Tokiu pa sta iz Ria 2016, kjer so Američani v finalu odpravili Srbijo s 96:66, le Durant in Draymond Green (Golden State).

Severnoameriški Nigerijci

Zaradi različnih razlogov na letošnjih OI igra v vseh reprezentancah le 12 od stotih najbolje plačanih košarkarjev na svetu v minuli sezoni. Najvišje se je na lestvici zaslužkarjev (na 7. mesto) povzpel Durant z 39 milijoni dolarjev, 16. je Middleton (33), 19. Lillard (31,6). Zanimiva pa je tudi razporeditev asov iz lige NBA po državah. Prvi so seveda Američani z 12, z osmimi (in nekdanjim enbeajevcem Ekpejem Udohom) pa jim sledi – Nigerija. Pri slednji sta se sicer le Josh Okogie (Minnesota) in Precious Achiuwa (Miami) rodila v Afriki, drugi v ZDA v družinah z nigerijskimi koreninami.



Lahko pa bi jih našli še nekaj, denimo ameriškega reprezentanta Bama Adebaya iz Miamija, ob drugačnem razpletu tudi Giannisa Antetokounmpa iz Milwaukeeja, saj sta se njegova oče in mama rodila v Lagosu. Avstralija ima 7 adutov iz elitne ameriške lige, a med njimi ni najmočnejšega, Bena Simmonsa iz Philadelphie, Francija 5, Španija, Italija in Argentina po 3. Edini brez ameriškega pridiha je Iran.

