Francija je še vedno veliko moštvo

Reprezentančni nogometaši so v ligi narodov v natrpanem tekmovalnem koledarju, seveda tudi klubskem, opravili svoje uvodne naloge v novem terminu igranja dvobojev. Poslastica je bil dvoboj v skupini A3, kjer je Francija v Lizboni z zadetkom N'Gola Kantéja v 54. minuti ugnala Portugalsko in se z osvojenim prvim mestom že uvrstila na zaključni turnir četverice prihodnjega oktobra.



Galski petelini so svetovni, Luzitanci evropski prvaki, v obračunu zvezdnikov so frčale iskre, igralec Chelseaja Kanté pa je po odbiti žogi vratarja Ruija Patricia po strelu Adriena Rabiota šele s svojim drugim golom v reprezentančnem dresu prinesel veselje gostom. Gostitelji so sicer lani zmagali v prvi tekmovalni izvedbi lige narodov in to na domačih portugalskih tleh, na teh so bili neporaženi v zadnjih 21 tekmah.



Po neodločenem izidu brez zadetkov v medsebojni tekmi v Parizu pretekli mesec pa je francoski selektor Didier Deschamps tokrat v uvodni postavi zamenjal dva igralca. Kingsley Coman je nadomestil poškodovanega Kyliana Mbappéja, Anthony Martial je zamenjal Olivierja Girouda. Po porazu s Finsko na prijateljskem srečanju sredi preteklega tedna pa je bil Paul Pogba edini, ki je zadržal mesto med enajsterico, ki je začela tekmo. Jose Fonte je v portugalski obrambi zamenjal izkušenega, poškodovanega Pepeja, zadnja vrsta Portugalske v zadnjih petih tekmah do merjenja z galskimi petelini ni dopustila zadetka v svojo mrežo. Tokrat se je na lizbonskem stadionu luči po enkrat na vsaki strani zatresel tudi okvir vrat (Fonte, Martial).

Galski tekmovalni duh

»Lep občutek je, ko na koncu odneseš zmago. Je pa ta zaslužena, za cilj smo imeli osvojitev prvega mesta v skupini, in to nam je uspelo. Na igralce sem zelo ponosen, kajti za vse nas je to zelo težko obdobje. Nekateri moji varovanci v svojih klubih niso v najboljšem položaju, a ko se zberejo v izbrani vrsti, je čutiti ta tekmovalni duh. Tudi tokrat so ga dokazali. To je bila glede na kakovost nasprotnika seveda ena naših najboljših predstav v zadnjem času. Francija je še vedno veliko moštvo,« je bil na koncu zadovoljen selektor galskih petelinov Didier Deschamps. Portugalci tako ne bodo ubranili naslova v ligi narodov, izgubili pa so tudi šele drugič vse od svetovnega prvenstva leta 2018.



»Ne vem natančno, kaj se nam je pri igri zalomilo v prvem polčasu, ta ni bila takšna, kot sem si jo zamislil. A je vse moja odgovornost. V drugem polčasu smo bili boljši, a dopustili odločilni zadetek. Imeli smo tri, štiri priložnosti za izenačenje, a na takšnih tekmah pač moraš zadeti,« je bil razočaran portugalski selektor Fernando Santos.