Fotografija, ki pove vse: tako čustveno je bilo srečanje bratov Đoković na letališču

Novak Đoković, ki je v Beograd z letalom iz Dubaja prispel v ponedeljek, se je izognil večji gneči, 'pobegnil' številnim predstavnikom medijev, pa tudi navijačem, ki so ga prišli pozdravit. Vse, kar si je želel, je bilo, da bi v miru prišel domov in videl svojo družino. In uspelo mu je.

Novaka je na letališču Nikole Tesle pozdravil Đorđe, najmlajši izmed treh bratov Đoković. Enemu od mimoidočih je uspelo posneti njuno čustveno srečanje. Novak je po 11 dneh kaosa v Melbournu očitno potreboval močan objem svojih najbližjih, zato ne preseneča, da lahko ob tej fotografiji zaslutimo, kaj sta v tistem trenutku na letališču v Surčinu čutila brata.

Čeprav se je saga v Avstraliji za Novaka končala, pa bi se zgodba še lahko zavlekla v sodne podaljške. Kurir.rs namreč piše, da lahko za 11-dnevno mučenje v Avstraliji zahteva odškodnino.