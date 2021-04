Finec v slačilnici povzdignil glas

Kot nekoč Rok, Žiga in Robert

V polfinalu alpske lige moštva igrajo na tri zmage. Drugi tekmi bosta v Avstriji in Italiji drevi, naslednji v torek (13. t. m.) v Ljubljani in na Jesenicah. V primeru uvrstitve obeh slovenskih moštev v finale bo ta štel tudi za državno prvenstvo.

Večkrat smo v zadnjih tednih in mesecih obžalovali, da na mikavnih športnih prireditvah ni občinstva. Nenavadni so bili tako dogodki v Planici, na Pokljuki, Vitrancu ali denimo pred kratkim nogometna tekma Slovenije in Hrvaške. In zdaj ko je med hokejisti napočil 5. letni čas, končnica sezone, pogrešamo občinstvo v Podmežakli in Tivoliju: to bi dihalo za slovenski finale v alpski ligi.Ta za zdaj še ni povsem viden na obzorju, toda tako jeseniško moštvo kot tudi ljubljansko sta storili prvi korak. Oba slovenska udeleženca tekmovanja sta zmagala v uvodnih predstavah polfinala, zdaj za uresničitev sanj – torej prvega doslej slovenskega finala v alpski ligi – potrebujeta še po dve zmagi. Jeseničani so za uvod v polfinale ugnali Asiago po izjemnem boju in z golom odločitve mladega branilcav 13. minuti podaljška.Po rednem delu tekme je bil izid izenačen – 3:3 (1:1, 2:1, 0:1;2,). Po uvodni hladni prhi gostov v 4. minuti je že čez dobrih 30 sekund sledilo izenačenje, pozneje so železarji vodili z 2:1 in 3:2, toda vodstvo v seriji z 1:0 so si priigrali šele v omenjenem podaljšku. Asiago jim je sicer že od časov tiste nekdanje alpske lige izpred slabih treh desetletij tradicionalno čvrst tekmec, poleg Bolzana, zdaj člana elitne ICEHL, gre pravzaprav za vodilni italijanski hokejski klub, kar zadeva nenehno bivanje v vrhu in lov za visokimi cilji.Pri jeseniškem moštvu pa je tako, da zanesljivost ponuja predvsemv vratih, najbolj nevaren v polju pa je vsekakor udarni napadJezovšek-Jaka Sodja. Novi rod privržencev Podmežakle ima tako spet svoj trojček T-J-S, tako kot so nekoč skupaj v rdečem dresu navduševaliin. Olimpija? Za uvod je pričakovano ugnala Lustenau, sicer ne prav prepričljivo s4:2 (2:0, 1:1, 1:1;), jasno pa je, da najbolj šteje skupni izid v seriji in ta zdaj razkriva vodstvo zmajev z 1:0.Zahtevni trener, ki se seveda dobro zaveda favorizirane vloge svojega moštva – ne le v tem polfinalu, temveč tudi za končno lovoriko v alpski ligi 2020/21 –, nikakor ni bil navdušen nad prikazanim. Sestanek v slačilnici po tekmi je bil dolg in temeljit, v majhni dvorani na Predarlskem, kjer ima domače moštvo vselej prednost, bodo zmaji drevi (19.30) morali za novi uspeh pokazati precej več.