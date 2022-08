Finci so že prejeli eno porcijo

Pred tekmo leta, kot so jo označili Mariborčani, prvo kvalifikacijsko 3. kroga za evropsko ligo proti HJK Helsinki, je stanje duha v taboru slovenskih nogometnih prvakov mejno: na eni strani jih tolaži letošnji poletni denarni izkupiček, ki je s prodajami Antoina Makoumbouja in Nina Žuglja ter denarnimi nagradami v dosedanjem delu kvalifikacij že presegel štiri milijone evrov, na drugi pa strah pred športnim zdrsom po neprepričljivem prvenstvenem startu, dveh porazih in zmagi.

Težko je brzdati čustva v Mariboru, ko gre za razpredanje o dosežkih na igrišču in v pisarnah, ki jih podžiga še naporen ritem tekem. Jutrišnja s finskim prvakom je osrednja, toda ni se mogoče izogniti izzivu nedeljskega ligaškega derbija s špansko igrivo Olimpijo.

Pred štirimi leti so Ljubljančani v 3. kolu kvalifikacij za evropsko ligo kot za šalo opravili s HJK, v Stožicah je bilo 3:0, v Helsinkih 4:1. Eden od strelcev gola je bil nestor v zdajšnji vijolični zasedbi Rok Kronaveter. Tudi takrat so bili zeleno-beli v avgustovski fazi pretresov, Ilija Stolica je izgubil trenerski stolček, s Finci je opravil njegov pomočnik Aleksandar Linta, nasledil ga je Safet Hadžić, ki je uredil razmere za Zorana Barišića. In tudi takrat sta se največja slovenska tekmeca v tem obdobju pomerila v derbiju, v katerem pa je bil v Stožicah prepričljivejši Maribor (3:0).

Trener Mariborčanov Radovan Karanović je že po koprskem igralnem brodolomu priznal, da so vse sile ta trenutek usmerjene na bitko na evropski fronti. Skupna zmaga prinaša najmanj skupinski del konferenčne lige ali celo evropske, če bo v 4. kolu padel še danski Silkeborg.

»Dvigniti in povrniti si moramo samozavest, psihološko moč. Verjamem, da bomo pred svojimi navijači v povsem drugačni podobi,« se je spodbujal, kolikor se je lahko. Realnost je precej drugačna. Mariborčani niso optimalni in so zdesetkani. Nista le odhoda dveh vidnejših članov prve enajsterice oslabila moštva, temveč tudi poškodbe. Kapetan Martin Milec je domala nenadomestljiv.

Za Nigerijca pogajanja klub – klub

Mariborčani se zavedajo, da jim izločitev HJK zagotavlja evropsko jesen (v EL, če bodo izločili še danski Silkeborg, v KL pa v vsakem primeru) in še vsaj štiri milijone evrov prihodkov, s katerimi bi športni direktor Marko Šuler skozi sezono za domačo fronto sestavil sanjsko moštvo. V njem bi se vendarle utegnil znajti Ishaq Kayode Rafiu. Potem ko so Mariborčani spregledali namero prodajalcev, so – neuradno – ubrali taktiko neposrednih pogajanj s klubom 21-letnega Nigerijca.

Mariborčani se zanašajo na dejstvo, da HJK v kvalifikacijah za ligo prvakov ni blestel. V 1. krog je po strelih z bele točke (1:0, 1:2) izločil latvijskega prvaka RFS, v 2. pa stopil na mino češkega prvaka Viktorie iz Plzna in izgubil kar z 0:8. V domačem prvenstvu deli prvo mesto z moštvom KuPS iz smučarskoskakalnega centra Kuopia. Od julija je njegov član bivši napadalec HJK in Olimpije Filip Valenčič.