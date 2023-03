Finci nad vikinge brez čustev: selektor upa na ponovitev senzacije

Ne le v Astani, za najtesnejše sodelavce slovenskega selektorja Matjaža Keka bo v središču pozornosti še ena tekma v kvalifikacijski skupini H: v njej se bodo drevi (20.45) pomerili prvi favoriti Danci in Finci, na papirju največji slovenski tekmeci za preboj v Nemčijo.

Slovenski reprezentanci dobro kaže, še preden se je vse začelo. Študija podjetja za zbiranje podatkov, statistiko in analizo Gracenot je Slovenijo uvrstila med dvajset reprezentanc, ki se bodo uvrstile na euro. Njene možnosti so 46-odstotne. Danska je v naši kvalifikacijski skupini absolutni favorit z 88 odstotno možnostjo, najvišje pa kotirajo Portugalska (96 odstotkov), Švica, Hrvaška in Španija pa so z 90-odstotno verjetnostjo tudi »že« v Nemčiji.

Finci so tretji slovenski tekmeci v skupini. Prvi dvoboj bo prvi v junijskem (16.) paketu tekem, tri dni pozneje pa bodo v Stožicah gostovali še Danci. V rdeče-belem dinamitu, kot je vzdevek danske reprezentance, ni nikakršnih neznank, selektor Kasper Hjulmand mora mundialsko razočaranje spremeniti v zanesljivo zmagoslavje v skupini H.

46- odstotne možnosti pripisujejo Slovencem za nastop na EP 2024.

Severnjaški dvoboj ima športno pomenljivo bližnjo preteklost z dramo, ki pa se je razpletla srečno. Pred dvema letoma sta se reprezentanci pomerili na otvoritveni tekmi eura. Na stadionu Parken je odjeknila senzacija, Finci so z golom Joela Pohjanpala z 1:0 premagali izrazite favorite, a dvoboj je takrat minil v senci zastoja srca najboljšega danskega nogometaša Christiana Eriksena, ki pa je zdaj spet na vrhunski ravni.

Pukki lovi Litmanena

Finska prva tekma na velikih tekmovanjih in prva zmaga sta le še lep spomin, nadaljevanje ni bilo več tako uspešno. Pod taktirko selektorja Markkuju Kanerve je bil za 56. reprezentanco na lestvici Svetovne nogometne zveze (Slovenija je 62.) pandemijski euro vrhunec, ampak ambicije o novem podvigu so ostale.

»Pripravljeni smo na vse scenarije. Pomembno je, da nas ne bodo zavedla čustva, osredotočeni moramo biti na tekmo. Ugoden izid želimo doseči z dobro igro,« je povedal Kanerva.

Današnji pari Skupina C: Italija – Anglija, Severna Makedonija – Malta; H: Kazahstan – Slovenija, Danska – Finska, San Marino – Severna Irska; J: Bosna in Hercegovina – Islandija, Portugalska – Liechtenstein, Slovaška – Luksemburg.

V finskem taboru ne skrivajo velikih apetitov in merijo na uvrstitev na EP. Osrednji mož pa je še vedno s 37 goli najboljši strelec v zgodovini Teemu Pukki, ki pri 32 letih lovi le še en rekord. Po številu nastopov ga prekaša le sloviti Jari Litmanen (32 golov), ki je zbral 137 nastopov, napadalec Norwicha je pri 132, na tretjem mestu pa je s 105 nekoč nepogrešljivi Liverpoolov steber obrambe Sami Hyypiä.