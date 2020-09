Ferrari le še peta sila v formuli 1

Ferrarijevo moštvo v formuli 1 je zgrmelo tako nizko, da nižje pravzaprav sploh ne bi moglo. V konstruktorski razvrstitvi za svetovno prvenstvo po sedmih letošnjih preizkušnjah za Mercedesom, Red Bullom, McLarnom in celo Racing Pointom zaseda komaj peto mesto. Težko je verjeti, toda znamenita ekipa iz Maranella je bila nazadnje tako slaba pred skoraj štiridesetimi leti – v sezoni 1981! Na žalost številnih italijanskih navijačev se je rdeča boginja dotaknila dna prav pred tradicionalno domačo dirko v Monzi, za katero bodo zeleno luč prižgali jutri ob 15.10.



Kako nemočen je letos poskočni vranec, ki nosi oznako SF1000, je nazorno pokazala prejšnja dirka v Spa-Francorchampsu, kjer Ferrarijeva aduta Sebastian Vettel in Charles Leclerc minulo nedeljo nista mogla izvleči več od poraznega 13. oziroma 14. mesta. Še več; pred njima je med drugimi končal tudi finski veteran Kimi Räikkönen, ki je na začudenje vseh v neposrednem dvoboju za 12. mesto s povsem nekonkurenčnim dirkalnikom alfa romeo na dolgi ravnini prehitel in pustil za seboj svojega nekdanjega moštvenega sotekmovalca Vettla?!



Kot sta nakazala včerajšnja prosta treninga pred veliko nagrado Italije, na kateri bo sicer zmago branil Leclerc, se rdečim nič dobrega ne obeta niti ta konec tedna. »Ne bom lagal, toda tudi dirka v Monzi za nas ne bo preprosta. Takšne steze nam letos nikakor ne ustrezajo. Seveda je to za nas sila boleče, vendar v tem trenutku še nimamo ustrezne rešitve,« se je Vettel že vnaprej pripravil na podobno črn scenarij, kot ga je pred tednom dni doživel na veliki nagradi Belgije. Podobno je razmišljal tudi Leclerc. Binotto še ne misli odstopiti »V Monzi bomo morali stisniti zobe, že čez teden dni v Mugellu pa verjamem, da nam bo spet bistveno lažje. Prepričan sem, da bo tam slika precej realnejša,« 22-letni Monačan optimistično pogleduje v (bližnjo) prihodnost in ne dvomi, da lahko Ferrari v konstruktorski razvrstitvi na koncu kljub vsemu osvoji še tretje mesto in na ta način vsaj malce popravi bled vtis.



Kakor koli že; če bi šlo za nogomet, bi pri Ferrariju že zdavnaj letele glave. Toda vodja italijanske ekipe Mattia Binotto, ki ga nekateri zaradi podobnosti z glavnim junakom iz znamenite fantazijske knjižne in filmske uspešnice kličejo tudi Harry Potter, za zdaj (vsaj na glas) še ni pomislil na to, da bi se umaknil. Voditeljskega stolčka za komandnim pultom se oklepa kakor pijanec plota.



»Seveda smo razočarani in jezni kakor naši navijači, vendar pa moramo v teh težkih časih držati skupaj in gledati naprej, kako jih bomo čim prej premostili,« se 50-letni Italijan trudi (po)miriti vroče strasti, ki že od nekdaj spremljajo moštvo iz Maranella. Ostre puščice je med drugimi proti Binottu že uperil tudi nekdanji Ferrarijev predsednik Luca di Montezemolo. »Ko sem zapustil svoj položaj pri ekipi, so me nasledili ljudje, ki za formulo 1 niso bili dovolj usposobljeni, ker niso imeli prav nobenih izkušenj,« je brez dlake na jeziku poudaril 73-letni Italijan.