Federer ne bo odnehal, a ni več favorit

Leto 2020 bo po marsičem zaradi globalne pandemije koronavirusa zapisano kot prav posebno. Tudi v športu. Spreminjal se je koledar, odpovedovala prvenstva, spektakli so brez občinstva izgubljali lesk. In tako je bil tudi znameniti Roland Garros, drugi turnir v letu za teniški grand slam, prav nenavaden. Karavana igralcev se je v Parizu namesto tradicionalno spomladi zbrala jeseni, med njimi ni bilo Rogerja Federerja. Zdaj se največji švicarski športnik vrača v areno.



Še dobra dva meseca ločita tega sijajnega teniškega igralca do 8. avgusta, ko bo pihnil 40 svečk na rojstnodnevni torti. Toda od vrhunskega tekmovalnega športa se še ne namerava posloviti. Resda je imel zelo dolg oddih, lani je opravil dve operaciji na kolenu – prvič februarja, nato še enkrat maja –, nenehno je moral odgovarjati na vprašanja o morebitnem koncu kariere, toda obenem vedno znova ponavljal, da opreme še ne namerava pospraviti v klet. Pa četudi ima za seboj prav imenitno športno pot z 20 lovorikami s turnirjev za grand slam in 130 milijoni dolarjev zaslužka zgolj od turnirskih nagrad. Zdaj se po poldrugem letu odsotnosti vrača na enega od velikih turnirjev. Vmes je poskusil opozoriti nase na turnirjih v Dohi – to je bil zanj sploh prvi nastop po 13 mesecih – ter Ženevi, pa mu ni šlo kaj prida. Prav v tem mondenem mestu svoje domovine se je pripravljal za novi pariški izziv, na prizorišče je prišel zadržan. »Zavedam se, da tega turnirja letos ne morem osvojiti,« je sporočil armadi privržencev po vsem svetu, zlasti v domači Švici je (bil) Roland Garros z njegovimi predstavami vedno pod posebnim povečevalnim steklom. Za uvod z Uzbekistancem Vloga favoritov pripada tokrat drugim, najbolj seveda neprekosljivemu kralju peščenih igrišč Rafaelu Nadalu, Novak Đoković, že dolgo št. 1 svetovne teniške lestvice, je pač na slehernem igrišču favorit, prihajajo mladi levi. Dobro obveščeni švicarski novinarski kolegi pišejo, da si bo zvezdnik iz Basla posebno podčrtal Wimbledon, tam bo imel več možnosti za podvig kot v prihajajočih dneh na pesku francoske metropole. Za uvod se bo danes pomeril s pet let mlajšim Uzbekistancem Denisom Istominom, doslej sta igrala sedemkrat in ob sedmih Švicarjevih zmagah ni dvoma o tem, komu vnovič pripada vloga favorita. Res pa je, da tudi tisti strokovnjaki, ki Rogerja najbolj spoštujejo, na Roland Garrosu 2021 ne pričakujejo čudežev. »Odkrito povedano bo zanj tokrat uspeh, če se bo sploh prebil v drugi teden turnirja,« ocenjuje Boris Becker, nekoč sijajna ameriška teniška igralka, sicer privrženka švicarskega zvezdnika Chris Evert pa pravi: »Roger je izgubil občutek, ker pač dolgo ni igral. V tem primeru pa izgineta samozavest in veselje, ki vedno spremljata najboljše.«

