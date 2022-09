Fantje z Goričkega ujezili Olimpijinega slavljenca

Olimpija je znova najbolj zaželen plen. Celjani so ga ujeli prvi, toda plenilci so lahko tudi hitro plen. V 10. krogu 1. SNL bodo zeleno-bele v drugo prvenstveno zanko poskušali ujeti nogometaši Mure. Vsi Olimpijini zasledovalci in izzivalci upajo na poln izkupiček Prekmurcev, toda v ozadju na padec domačih prežijo tudi Mariborčani, ki bodo gostovali pri Radomljanih. Ali Domžalčani, ki se nadejajo presenečanja v Celju.

Prva liga Telemach Olimpija 9 8 0 1 18:7 24 Celje 9 4 4 11 4:10 16 Koper 9 5 0 4 14:10 15 Mura 9 3 4 2 13:13 13 Domžale 9 3 3 3 13:13 12 Maribor 9 3 2 4 12:16 11 Radomlje 9 2 4 3 9:13 10 Gorica 9 2 2 5 8:10 8 Bravo 9 2 1 6 6:8 7 Tabor 9 1 4 4 8:15 7

Primorski dvoboj v Sežani šteje dvojno, Taboru v bitki za obstanek, Kopru za vrh. Bravo ni tam, kjer si želi biti, Gorica je tekmica, ki ga bo usmerila proti sredini ali utrdila v spodnjem delu lestvice. Sobočani so prvi v sezoni naleteli na drugačno Olimpijo in se ujeli v zanko. Prepričani so bili, da so Ljubljančane julijske peripetije zapeljale na rob propada. Ušteli so se, zeleno-beli so dobili krila in so vse do 9. kroga leteli na njih ter prvenstvo spremenili v svoj peskovnik.

Stožiška premiera trenerja Alberta Riere in njegovih nogometašev je imela še zakulisno dejanje. Sobočani so ujezili Olimpijinega predsednika Adama Deliusa. Prikimavali so željam Ljubljančanov o preložitvi tekme, zaradi znane potovalne avanture iz Luksemburga, za hrbtom pa delali vse, da se tekma ne preloži. Zaradi tega včerajšnji slavljenec Delius, praznoval je 65. rojstni dan, ne namerava priti v Fazanerijo. A zato igralci vedo, kakšno darilo si želi od njih.

Tujska legija

Celjani so pokazali pot, kako je mogoče streti Ljubljančane, ki bodo Sobočanom po krompirjevi zmagi nad Koprčani (Primorci so trikrat zatresli okvir vrat in pri 1:1 zgrešili še enajstmetrovko) potrdili besede trenerja Damirja Čontale. »Stabilnejši smo, manjka pa nam še več agresivnosti,« je strokovno ocenil stanje mož z Goričkega, od koder prihajata tudi predsednik Robert Kuzmič in športni direktor Denis Rajbar.

Vroče tudi v Celju Pari 10. kroga 1. SNL, danes: Tabor – Koper (15.00), Mura – Olimpija (20.15); nedelja: Bravo – Gorica (15.00), Kalcer Radomlje – Maribor (17.30), Celje – Domžale (20.15).

Čontalo najbolj veseli večja trdnost v igri, kot je bila na začetku sezone. Precej več težav pa ima z uglaševanjem moštva z vse večjimi obrisi tujske legije. Toliko nakupov (ali zgolj brezplačnih igralcev brez pogodbe), kot so si jih privoščili, si pri Muri še niso. Imeli so evropski denar iz minule sezone in od prodaje igralcev, a srečna prihodnost bo odvisna od domačih fantov. Ti so postavili šampionske temelje, prav veliko pa jih ni na vidiku. V ljubljanskem taboru Riera še nima razlogov za preplah, od nedelje lahko začne cikel, kakršnega še ni imel na Olimpijinem stolčku.

Prvič bo imel na voljo dva tedna za pripravo moštva za nadaljevanje sezone, v kateri si Olimpija še lahko privošči poraz, dva, ker si ga bodo tudi tekmeci. A na premor in za zimsko šampionsko brušenje bi bila prednost okoli desetih točk več kot dobrodošla.