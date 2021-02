Fak: Vsak me je lahko prehiteval

Naj se zgodovina ponovi! To je bila rdeča nit razmišljanja na 52. svetovnem prvenstvu v biatlonu med tistimi, ki vneto stiskajo pesti za vodilnega slovenskega reprezentanta Jakova Faka. V zadnjih letih na velikih tekmovanjih namreč ni bil uspešen ob uvodnem vikendu, torej v sprintu in zasledovanju, pozneje se mu je odprlo. Včeraj je bilo tako najbolj veselo v francoskem taboru, slovenski junak dneva pa je bil na Pokljuki vnovič Miha Dovžan, domačin iz bližnjih Gorij.



Njegovo 23. mesto seveda v pisani slovenski zimski športni paleti širše ne more odmevati, a za 27-letnika je to najboljši dosežek na velikih tekmovanjih. Pričakovanja stroke in poznavalcev je povsem izpolnil, glavni trener moške izbrane vrste Uroš Velepec mu je podelil odlično oceno: »Žal mi je le, da je zgrešil tista dva strela stoje, ker zna sicer tudi v tem položaju natančno meriti.«.



Tudi Dovžan je bil zadovoljen nad osebnim učinkom v prvem vikendu prvenstva, počutil se je dobro in po prihodu v cilj niti ni bil videti posebno utrujeno. »A brez skrbi, še kako dobro mi bosta dela prihajajoča prosta dneva,« je priznal pred nadaljevanjem tekmovanja, katerega naslednje poglavje bo za moško karavano v sredo – današnji ponedeljek bo prost za vse, jutri bo na prizorišču ženski sprint. Razumljivo, da si Gorjanec želi nadaljevati v dosedanjem slogu: »Ni kaj, na domačem snegu se res dobro počutim ...«

Fak: Zdravje v najlepšem redu

Povsem drugačno počutje je bilo za uvod pri dvakratnem svetovnem prvaku Faku. Dve uvrstitvi na 35. mesto sta daleč od njegovega slovesa in tudi te sezone, v kateri je bil že na stopničkah.



In če smo po ponesrečenem petkovem sprintu pisali, da bi se lahko krepko višje premaknil v zasledovalni tekmi, kar je sicer že neštetokrat uprizoril, se ta scenarij tokrat ni uresničil. Ostal je 35. in tako pravzaprav v slogu zanj nepričakovano slabe bere – podobno kot za uvod na zadnjih dveh prvenstvih v Östersundu in Anterselvi ter tudi v olimpijskem Pjongčangu. Takrat je bil na posamični premieri v sprintu 23., sledil je tekmovalni polom v zasledovanju (47.). A je nato na posamični preizkušnji osvojil srebrno kolajno in postal najuspešnejši slovenski športnik na teh igrah ...



»Ni kaj, zdaj preprosto moram ta slabi učinek pospraviti v predal. Na strelišču sem bil zanesljiv le na tistih mestih, kjer je dobra vidljivost, v senčnem delu mi zlepa ni šlo. Predvsem mi ne gre v račun, kako sem bil počasen na progi. Komur se je zazdelo, da me lahko prehiti, je to tudi storil,« je bil samokritičen Fak in v hipu odgnal namige o morebitnem skrhanem zdravstvenem počutju: »Počutim se normalno za takšno tekmovanje, nimam koronavirusa.«



Rok Tršan se na 47. mestu ni uvrstil med dobitnike točk, Klemen Bauer je brez uvrstitve končal tekmo in pozneje ugotavljal, da mu je zadnja okužba z zloveščim virusom očitno pobrala preveč moči.

Naslov prvaka v zasledovanju je iz Anterselve 2020 ubranil Francoz Emilien Jacquelin, najboljša na ženski tekmi pa je bila – tako kot v sprintu – Norvežanka Tiril Eckhoff.

