Fabiano Caruana v težavah

Najmočnejši tekmovanji, ki sta v polnem zamahu, sta državni prvenstvi dveh velesil, ZDA in Rusije. Medtem ko v Ufi manjkajo nekateri najboljši ruski igralci, med njimi tudi lanski prvak in letošnji izzivalec svetovnega prvaka Jan Nepomnjašči, se v ameriški prestolnici šaha St. Louisu meri najmočnejša zasedba tako v moški kot ženski konkurenci. Prvi nosilec je Fabiano Caruana, ki je tekmovanje odprl kot drugi igralec sveta z ratingom 2800 točk.

Najmočnejša tekmeca naj bi imel v Wesleyju Soju, trenutno šestem igralcu na svetu, in naturaliziranem Kubancu Lenierju Dominguezu z roba najboljše deseterice. Ob njih nastopata še dva igralca iz kluba 2700, Sam Shankland, prvak iz leta 2018, in 21-letni Jeffery Xiong.

V uvodnih krogih ni šlo po notah favoritov, saj sta bila po petih krogih na vrhu skupaj Ray Robson in Alexandr Lenderman. So in Dominguez sta zaostajala za pol točke, še slabši pa je Caruana. Ta je prikazal sila neprepričljive igre in se s precej sreče izognil porazom proti Dominguezu, Soju in drugemu naturaliziranemu Kubancu, Lazaru Bruzonu. Premagal je novinca na prvenstvu, 20-letnega Johna Burka, doživel pa nepričakovani poraz proti Danielu Naroditskemu, za nameček z belimi figurami. Slabši začetni izkupiček od pričakovanj mu je že odnesel skoraj 10 točk ratinga, tako da je na aktualni lestvici z drugega zdrsnil na tretje mesto.

Čisto nič ni odločeno niti na ruskem DP, na katerem so bili po štirih krogih skupaj na vrhu kar štirje tekmovalci. Vodilno skupino, v kateri so Kiril Aleksejenko, Maksim Matlakov, Nikita Vitjugov in Dmitrij Andrejkin, od zadnjeuvrščenih loči le točka, kar govori o izenačenosti turnirja. Na sredini vrstnega reda s 50-odstotnim izkupičkom po štirih partijah je prva ženska predstavnica, ki se je uvrstila v veliki finale ruskega DP v moški konkurenci.

Beli na potezi Vitjugov – Fedosejev, Ufa 2021. Zakaj je bila zadnja poteza črnega, 41…h5, velika napaka? REŠITEV: 42.Da6! in črni ne more preprečiti mata. Na primer: 42…Dd2+ 43.Kh3 Kh7 44.Lf7 itn.

To je 23-letna Aleksandra Gorjačkina, najvišje ratingirana med aktivnimi igralkami in šesta šahistka v zgodovini, ki je presegla mejo 2600 točk. V začetku lanskega leta je igrala dvoboj za naslov svetovne prvakinje in po podaljških izgubila s Kitajko Ju Wenjun. Njen rating in rezultati dokazujejo, da je raven igre odtlej še dvignila, in zagotovo bo še imela priložnost, da se povzpne na svetovni ženski vrh. Čez slab mesec dni bo tudi vodila favorizirano rusko žensko izbrano vrsto na evropskem ekipnem prvenstvu, ki bo v Termah Čatež.