Evropski podvig je le vprašanje časa

Ko se je že zdelo, da je ljubljanski prvoligaš Bravo v minuli sezoni s petim mestom dosegel svoj zenit, so nogometaši trenerja Dejana Grabića v prvem delu sezone vnovič presegli pričakovanja. Pomlad prinaša številne izzive in tudi priložnost za zgodovinski podvig. Čeprav so v program njihovih priprav močno posegle (različne) bolezni, je stanje v ekipi že povsem blizu tistega, ki si ga želi strokovni štab.

»Hočemo biti čvrsti, ko se branimo – vemo namreč, da to prinaša rezultat,« je pred nedavnim odhodom na Čatež ob Savi zaupal Grabić. Četrta ekipa slovenskega prvenstva je zimsko pripravljalno obdobje skoraj v celoti preživela v domovini, čez mejo se je odpravila zgolj za tekmi s hrvaškima prvoligašema Rijeko (0:3) in Gorico (1:2), na Čatežu je premagala graški Sturm (1:0).

»Mislim, da se znamo prilagoditi na več načinov igre, rdeča nit pa je vedno enaka. Hočemo biti direktni, ker se od posesti žoge ne živi. Želimo biti tečni, izvajati še večji pritisk na tekmeca, da bi imel čim manj časa za razmislek. V napadu pa želimo biti učinkovitejši kot jeseni,« je razkril Grabić, čigar moštvo se ponaša z nevsakdanjo razliko v zadetkih (18:16) po uvodnih 20 krogih. To pomeni, da je napad Šiškarjev najmanj učinkovit, obramba pa najbolj neprebojna v ligi.

Na obeh straneh igrišča je sicer oslabljen kader – odšla sta steber obrambe Vanja Drkušić (Soči) in prvi strelec Sandi Ogrinec (WSG Tirol). »Naša realnost je, da izgubljamo igralce, ki nas prerastejo. To je naš vir prihodkov, nikoli še nismo plačali odškodnine za članskega igralca,« je nadaljeval Grabić, ki mu je športni direktor Dejan Močnik pozimi iz vrst mestnega tekmeca Olimpije pripeljal 20-letnega Gala Kureža. Nekdanji član Brava Aljoša Matko, še nekdo z izkušnjami iz slovenske mlade reprezentance, je pristal na drugi strani mesta.

Vesel za Matka

»Če bo dobival priložnosti, bo to plus za Olimpijo. Veseli me za Matka in (Nika) Prelca, v kombinaciji z (Mustafo) Nukićem je to zame fantastičen napad,« je sosedom, ki z dvema tekmama manj Bravu bežijo le za točko, polaskal Grabić. Pravi, da se ekipa ne obremenjuje z lestvico – lani so bili rumeno-modri ob koncu sezone 5., predlani 6., a so se ekspresno poslovili od pokalnega tekmovanja. Tokrat je drugače, pred zgodovinsko uvrstitvijo v finale jih lahko ustavijo le še Domžale.

7 tujcev je v ekipi Brava, kar je najmanj v ligi – kot zadnji je prišel črnogorski branilec Stefan Milić (Dinamo Z.)

»Naša miselnost je, da poskušamo biti stoodstotni na vsakem treningu in vsaki prijateljski tekmi. To je naša služba. Ne bomo delali drame zaradi ene tekme, a res je, da se bo pritisk stopnjeval. Tekma bo posebna in podobna tisti z Muro (v četrtfinalu je Bravo zmagal po 11-m, op. a.). Imamo enake možnosti,« je prepričan ljubljanski strateg. Prva pokalna trofeja bi golobradcem iz prestolnice – s povprečno starostjo 22,4 leta so najmlajši v DP – seveda prinesla tudi premierno uvrstitev v evropska tekmovanja. »Prej ali slej se bomo prebili v Evropo. Če že letos, potem bo to super,« se je preroško v prihodnost zazrl Grabić.