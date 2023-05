Evropska vrata raja so odprta Ljubljančanom, tekmec bo znan 20. junija

Olimpiji se po dvojni kroni na stežaj odpirajo vrata evropskega nogometnega raja. Prvič se bo z nazivom slovenskega prvaka lahko potegovala kar za tri uvrstitve v evropska klubska tekmovanja: ligo prvakov (LP), evropsko ligo (EL) in konferenčno ligo (KL). Njeno uvodno izhodišče je imenitno, v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov bo v vlogi prvopostavljenih klubov med 32 državnimi prvaki. Prvi evropski nasprotnik bo znan 20. junija. Termini za prvo in povratno tekmo so 11./12. julij in 18./19. julij.

Ob športnem izzivu je za Ljubljančane nemara še bolj privlačen denarni. Preboj v skupinski del enega od treh tekmovanj bi napolnil blagajno z več milijoni evrov. Krepko največji del denarne pogače bi prinesla uvrstitev v LP, in sicer 15,64 milijona €, napredovanje v EL zagotavlja 3,63 milijona €, v KL pa 2,94 milijona €.

Kljub ugodnemu izhodišču je v skupini nepostavljenih klubov več takšnih, ki so lahko izrazito neugodni in prihajajo iz močnejših lig ter višje uvrščenih na jakostni lestvici nacionalnih prvenstev. Med njimi sta novi poljski prvak Rakow Czestochowa in švedski Häcken, morda trenutno vodilni v Romuniji Farul Constanasta ... V kategorijo najbolj zaželenih bi lahko sodili severnoirski prvak Larne, beloruski Šahtjor, makedonska Struga ...

Z Riero ali novincem?

V preteklosti so se Olimpijine sanje o vidnejših evropskih uspehih razblinile že v obdobju pred začetkom sezone, saj so se menjavali trenerji ali pa se je šele dopolnjevalo moštvo. Letošnja velika pričakovanja narekuje vodstvo kluba, ki napoveduje, da bo zadržalo večino najboljših posameznikov. Neznanka je le prihodnost ključnega avtorja dvojne krone, trenerja Alberta Riere.

Zeleno-beli so pred štirimi leti imeli najdaljše evropsko poletje, ki se je s trenerjem Ilijo Stolico (nasledil je Igorja Bišćana) prav tako začelo v kvalifikacijah za LP, končalo pa na zadnji oviri za preboj v skupinski del EL s tretjim trenerjem v tistem poletju Safetom Hadžićem. Olimpijo je izločila slovaška Sparta iz Trnave (0:2, 1:1 – Kapun). V 1. krogu kvalifikacij za LP je bil boljši azerbajdžanski Qarabag (0:2, 0:0), nato pa je v lovu za EL pod taktirko Stoličinega naslednika in njegovega pomočnika Aleksandra Linte najprej prepričljivo s 6:2 izločila severnoirskega tekmeca Crusaders (5:1 – Kingsley Boateng in Matic Črnic po 2, Haris Kadrić, 1:1 – Nik Kapun), nato pa s 7:1 finskega prvaka HJK Helsinki (3:0 – Issah Abass 2, Rok Kronaveter, 4:1 – Issah Abass, Daniel Avramovski, Almeida avt., Goran Brkić). Tedaj Uefa še ni oblikovala tretjega klubskega tekmovanja KL.

20. junija bo znan prvi evropski tekmec Olimpije.

Olimpija bo v svoji novejši zgodovini po uvrstitvi v 1. SNL leta 2009 evropsko poglavje tretjič začela med državnimi prvaki. Prvo leta 2016 je bilo nesrečno, saj jo je v 2. krogu kvalifikacij po dramatičnem razpletu izločil slovaški prvak Trenčin. Olimpija, ki jo je v Evropo popeljal italijanski trener Rodolfo Vanoli, je doma izgubila s 3:4 (Etien Velikonja, Miha Zajc, Blessing Eleke), v gosteh pa je zmagala s 3:2 (Dejan Kelhar, Blessing Eleke, Denis Klinar).