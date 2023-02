Eva Urevc: Ne doživi vsak takšnega dogodka doma

Vrsto let je že sprint tista disciplina na nordijskem svetovnem prvenstvu, ki med Slovenci v sporedu smučarskega teka pritegne največ pozornosti. Tako bo tudi danes, pa četudi v slovenskem taboru ni več tako izrazite kandidatke za kolajno, kot sta bili Petra Majdič in za njo Anamarija Lampič.

Serviserje čaka zahtevna naloga. In tisti, ki bo tu svetovni prvak, bo z razlogom najboljši.

Toda tudi Eva Urevc, zdaj naša vodilna tekačica na smučeh, meri visoko. Razmišlja tudi o finalu, kar nam je potrdila v pogovoru po zadnjem treningu pred današnjo tekmo.

Eva, ta sklepni trening pred uvodno tekaško preizkušnjo je minil v sončnih žarkih in že kar visokih temperaturah. Kako ste vi to občutili na progi?

»Razmere so zdaj že kar spomladanske. Meni kar ugaja, da je toplo, da ni pretiranega mraza, vendar to je zdaj že kar malo preveč ... Res pa je, da se v tekmovalni karavani s tem ne smemo obremenjevati, saj imamo vsi enake razmere.«

Proga pa je, kot vemo, zelo zahtevna, kajne?

»Na progi je bilo dan pred tekmo še trdo, bomo videli, kako bo v vseh teh prihajajočih dneh. Proga je res zahtevna, ovinki prav tako, moraš biti zbran in stalno napadalen, da ne zapraviš preveč dragocenih sekund ...«

Kako pa se ozirate k sistemu tekmovanja v sprintu?

»Zame so kvalifikacije največja uganka. Te mi povzročajo vedno več težav kot pa pozneje izločilni boji. Toda obenem sem zdaj na ravni res dobre pripravljenosti, zato se ne bojim teh kvalifikacij. Zdi se mi, da bosta izbira in priprava smuči zelo pomembni. Že pri prvem spustu bo pomembna hitrost, nato sledi dolg vzpon, tam bo res pomemben oprijem. Zato čaka serviserje zahtevna naloga. In tisti, ki bo tu svetovni prvak, bo z razlogom najboljši.«

Kakšen rezultat bi vas razveselil?

»Zadovoljna bom, če bom tu pokazala vse svoje znanje in vložila v to veliko energije. Kaj bo pa to pomenilo za končni izid, bo pa jasno na tekmi. Komaj čakam, da se tekme začnejo. Ne doživi vsak športnik veselja nastopa na domačem prizorišču.«

Si upate razmišljati tudi o napadu na kolajno?

»Sposobna sem priti v finale, tam pa se lahko marsikaj zgodi. Seveda bi si želela kolajno, ne morem pa je napovedati, ker vendarle ostajam na realnih tleh. Nisem med favoritinjami za kolajno, ne zapiram pa si poti do nje ...«

Boste pa tu imeli zelo pisan spored?

»Drži: po tem sprintu med čakajo skiatlon, ekipni šprint, tekma na 10 km z drsalnim korakom, štafetna preizkušnja, glede tekme na 30 km pa še nisem prepričana. Če se bo moja forma vzpenjala, kot se je to zgodilo denimo na novoletni turneji, se bom s trenerjem najbrž dogovorila za nastop. Na domačem svetovnem prvenstvu je treba izkoristiti vsako tekmo.«

Kaj pa bivanje v hotelu sredi Kranjske Gore – ni preveč živžava, si lahko spočijete?

»V hotelu smo samo športniki, tako da res ni nikakršnih težav. Uvodna slovesnost pa je bila prav imenitna.«