Euro 2020 kot nalašč za rekord Cristiana Ronalda

golov na evropskih prvenstvih imata na svojih računih Cristiano Ronaldo in Michel Platini.

Nevaren tudi Griezmann

Kljub 36 letom ne popušča

Francoz Michel Platini je igral na euru 1984. FOTO: Charles Platiau/Reuters

je lastnik številnih nogometnih rekordov različnih vrednosti, pred letošnjim eurom se mu nasmiha še eden s precejšnjo težo. Le en gol ga loči od samostojnega prevzema vodstva na razpredelnici najučinkovitejših strelcev evropskih prvenstev. Tri priložnosti se mu bodo ponudile že v skupinskem delu tekmovanja, za začetek 15. junija proti Madžarski v Budimpešti (to je štiri dni po prvi tekmi med Italijo in Turčijo v Rimu), nato še proti Nemčiji v Münchnu in Franciji v madžarski metropoli. Seveda tudi v izločilnih bojih, če se bo branilka naslova Portugalska vanje uvrstila.Anali EP segajo več kot šest desetletij v preteklost, toda doslej je le 17 nogometašev zabilo pet ali več golov. Zgolj trije so jih dosegli več kot šest: Ronaldo (9),(9) in(7). Preveč vztrajna primerjava bi bila lahko sicer krivična zaradi pisanega števila udeležencev in tekem. V obdobju 1960–1976 so denimo na zaključnih turnirjih nastopale le po štiri reprezentance.V letih 1980–1992 je priložnost dobilo po osem moštev, od leta 1996, ko se je prvič množično uveljavilo ime euro, do 2012. pa že 16. Dotlej so se evropske izbrane vrste celo težje uvrščale na lastna celinska tekmovanja kot na svetovna prvenstva, na katerih jih je sodelovalo po 14. EP 2016 se je dodatno razširilo na 24 moštev, kolikor jih bo igralo tudi letos. V vsem tem času smo videli nešteto izjemnih zgodb, dve povsem različni sta spisala tudi najučinkovitejša golgeterja vseh časov.Michael Platini ni le legenda francoskega nogometa in nekdanji razvpiti predsednik evropske zveze Uefe v letih 2007–2015. Kar 32 let je sam vladal na vrhu lestvice strelcev EP, čeprav je vse gole zabil na enem euru. Blestel je leta 1984 na domačih tleth, ko je s kapetanskim trakom na roki zatresel mreže tekmecev v vseh petih nastopih – devetkrat v 16 dneh!Prvi gol je zabil že na uvodni tekmi skupinskega dela z Dansko (1:0), proti Belgiji (5:0) in Jugoslaviji (3:2) pa dodal še dva trojčka.V polfinalu s Portugalsko (3:2) je bil strelec odločilnega zadetka v podaljšku, v pariškem finalu s Španijo (2:0) je popeljal svoje moštvo v vodstvo. S soigralci se je bučno veselil prvega naslova evropskega prvaka za Francijo in si prislužil vsesplošno občudovanje. Drugi strelec eura 1984 je bil namreč Danecs tremi goli, pozneje pa se je Platiniju še najbolj približal rojaks šestimi goli na sedmih tekmah eura 2016.»Ko sem kot otrok igral nogomet s prijatelji, sem si vedno domišljal, da sem Platini. Drugim fantom sem prepustil, naj si izberejo svoje vzornike,« je nekoč priznal, ki je leta 1998 ponesel Francijo do lovorike na mundialu. Nepozabni Brazilecje dodal: »Platini ni tako veliko tekel kotin ni bil odvisen od telesnih sposobnosti. Zelo pa mi je bilo všeč, kako je uporabljal možgane na igrišču. Zaradi predstav v dresih Francije in Juventusa ter izjemnih prostih strelov je bil zame najboljši evropski nogometaš 80. let.«Spomini na podvige Cristiana Ronalda so precej bolj živi. Šele pred petimi leti je namreč proslavil prvo trofejo na celinskem prvenstvu za Portugalsko, do devetih golov pa je prišel v precej daljšem obdobju kot Platini. Odigral je največ tekem (21) na dosedanjih eurih (drugi je Nemecz 18) in je edini nogometaš z goli s štirih EP, a na nobenem ni zabil več kot treh (2012 in 2016).Ambicioznega Portugalca kljub 36 letom skelijo razočaranja, ki jih je v minuli sezoni doživel z Juventusom, zato si želi dvigniti moralo v državnih barvah, v katerih bo branil naslov evropskega prvaka, v zadovoljstvo pa mu je bilo tudi zmagoslavje v premierni izvedbi lige narodov.Opogumlja ga lahko vzponin, ki so zadnje EP spremljali od doma, goli pa bodo že nekako prišli. Tako kot običajno.