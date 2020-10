Etiena Velikonjo zmotila brezvoljnost igralcev

64

golov je dosegel Etien Velikonja v 1. SNL in je med štirimi najboljšimi strelci, ki še igrajo v 1. SNL. Pred njim so le Marcos Tavares (155), Rok Kronaveter (92) in Dare Vršič (74).

Poraz Mure v Ljubljani

Izidi 6. kroga – Domžale : Gorica 1:1 (Senijad Ibričić 55. 11-m;

Mathias Oyewusi 64.), Bravo : Mura 2:1 (Martin Kramarič 45., Vanja Drkušić 67.; Luka Bobičanec 17.) Celje - CB24 Tabor, Maribor - Olimpija večerni tekmi, Aluminij : Koper – v 17. minuti zaradi hudega naliva prekinjena in preložena.

Vrstni red strelcev: 3 – Nino Kouter, Andrija Filipović (oba Mura), Žan Žužek (Koper), Dario Kolobarić (Domžale), Đorđe Ivanović (Olimpija).

Pari 7. kroga: Koper - Domžale, Gorica - Maribor (obe 17. t. m.), CB24 Tabor - Bravo, Olimpija - Celje, Mura - Aluminij (vse 18. t. m.).

Prvaliga Telekom Slovenije

Mura 6 4 1 1 10:3 13

Bravo 6 3 1 2 9:9 10

Tabor 5 3 0 2 8:8 9

Maribor 5 2 2 1 11:7 8

Domžale 6 2 2 2 10:9 8

Olimpija 5 2 2 1 5:4 8

Koper 5 1 2 2 6:7 5

Celje 5 1 2 2 5:6 5

Gorica 6 1 1 4 6:11 4

Aluminij (-2) 5 1 1 3 2:8 2

Goriška vrnitev med najboljše je bila eksplozivna. Kakšna pa bo vrnitev v 1. SNL, nekoč najboljšega strelca slovenskega prvenstva in povratnika med Goričane? Na gostovanju v Domžalah je že bil v začetni enajsterici in je igral do 71. minute, ko je Gorica že imela v žepu veliko točko.»Dovolj je točka in je zaslužena. Domžalčani so imeli priložnosti, lahko bi zmagali, ampak lahko bi tudi mi. Na zahtevnem igrišču je bilo več vaterpola kot nogometa.«»Vrnil sem se z ambicijami po zmagovanju. Želim zabiti čim več golov in prispevati velik delež h končnemu cilju ter obstanku med najboljšimi. Če bo le mogoče, bi si želel mirno sezono. Ne slepim se, pred nami je zahtevna naloga, toda v klubu in med igralci čutim pozitivno energijo. Tudi kakovosti imamo dovolj.«»Zdaj je že drugačna, kot je začela sezono. Zmotilo me je, da pri igralcih ni bilo videti srčnosti in volje. Odzivi po izgubljenih žogah so bili nedopustni, ni bilo tekmovalnosti. Tega si noben igralec ne sme dovoliti in ni opravičila za pomanjkanje bojevitosti. Ali prejme plačo ali pa ne. Vedno je izhodišče, da je treba igrati najprej za klub. Zdajšnja Gorica že ima obrise moštva z glavo in repom. Ima tudi kakovost, vrnili so se še drugi izkušeni fantje.«»Pomembno je, da smo po treh porazih umirili razmere. Štiri točke od devetih je soliden izkupiček in je v skladu z željami, da do reprezentančnega premora osvojimo čim več točk. Zdaj imamo na voljo dovolj časa, da se dvignemo na vseh ravneh, od telesne priprave do taktične dovršenosti. Še bolje se bomo uigrali in se spoznali z novim trenerjem ter sprejeli njegove zamisli.«»Nimam težav s telesno močjo, manjkajo mi le minute, igralni občutki, manjše finese. S tekmami se bodo vrnili in se že vračajo. Nisem v skrbeh, iz tekme v tekmo bo bolje in iz tekme v tekmo bo boljša tudi Gorica.«»Sprememba na vrhu v ničemer ne spreminja moje ocene o SNL. Ni se spremenila, bila je in bo vedno zahtevna, še posebno za strelce. V boju za vrh lestvice in tudi na dnu bo tudi v tej sezoni zelo izenačeno, kot je že nekaj let.«»Sem posojen igralec, kaj pa bo prinesla prihodnost, bomo še videli. Narekovali jo bodo tudi goli in uspešnost sezone. Boljše kot bo, bolj se bodo dvigovale ambicije. Logično je, da stremim k čim višjim ciljem. Trenutno sem srečen, ker sem z družino, z ženo, štiriletno hčerkoin osemmesečnim. Pretežni del leta sem bil zaradi pandemije sam na Nizozemskem.«