Enriquejeva hči je leta 2019 umrla pri samo devetih letih. Zdaj ji je posvetil Ligo prvakov

Nogometaši PSG-ja so v Münchnu dosegli zgodovinsko zmago proti Interju s 5:0 in tako osvojili prvi naslov evropskega prvaka v zgodovini kluba . Parižani so že do 20. minute povedli z dvema zadetkoma, ki sta ju dosegla Achraf Hakimi in Desire Doue, v drugem polčasu pa je Doue dosegel še svoj drugi zadetek, pridružila pa sta se mu še Khvicha Kvaratskhelia in Senny Mayulu.

Trener PSG-ja Luis Enrique je tako osvojil svoj drugi naslov Lige prvakov, potem ko je leta 2015 osvojil to tekmovanje kot trener Barcelone. S tem je postal sedmi trener, ki je osvojil Ligo prvakov z dvema različnima kluboma, in drugi, ki je dvakrat osvojil trojno krono, skupaj s Pepom Guardiolo.

Zmago je posvetil prezgodaj preminuli hčerki

Po zadnjem sodnikovem žvižgu in velikem slavju z igralci je Luis Enrique na sredini igrišča preoblekel majico in oblekel posebno s posvetilom svoji hčerki Xani, ki je leta 2019 pri devetih letih umrla za osteosarkomom, redko obliko raka kosti. Na majici je bil izpostavljen logotip Fundación Xana, fundacije, ki jo je Enriquejeva družina ustanovila v njeno čast. Trener je pokleknil na zelenico, pokazal na ime Xana in s tem še enkrat javno izrazil, koliko mu njena zapuščina pomeni.

Enrique je že pred finalom napovedal, da bo v primeru zmage v Ligi prvakov na poseben način počastil Xano. Spomnil se je tudi fotografije iz leta 2015, ko je z njo praznoval naslov z Barcelono. »Moja hči ne bo fizično prisotna, a bo tukaj duhovno, kar mi izjemno veliko pomeni,« je dejal španski trener. Ob številnih priložnostih je poudaril, da je Xana zvezda, ki vodi njihovo družino, in da ga prav spomin nanjo motivira v življenju in karieri.

Ta posvetitev je vzbudila močna čustva med navijači, igralci in športno javnostjo. Fotografija Enriqueja v majici z imenom hčerke je hitro obkrožila svet in postala simbol ne le športnega uspeha, temveč tudi človeške moči in ljubezni, ki presega največje življenjske tragedije.

Umrla je zaradi raka kosti pri komaj 9 letih

Navijači PSG-ja so prav tako počastili Xano. Med proslavo je bila na tribunah razprostrta čudovita zastava, na kateri sta bila Luis Enrique in njegova hči upodobljena v trenutku veselja. Konec avgusta 2019 je Luis Enrique sporočil, da je njegova devetletna hčerka Xana izgubila težko bitko z rakom kosti.

»Naša hčerka nas je danes popoldne zapustila po petmesečnem boju z boleznijo. Neizmerno nam bo manjkala, a se je bomo spominjali do konca življenja in upamo, da se bomo nekoč znova srečali. Bo vodilna zvezda naši družini. Spi mirno, Xanita,« je takrat sporočila družina Luisa Enriqueja.