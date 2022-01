Emo spoštuje, a se je ne boji

V tretjem poskusu bo najuspešnejša slovenska boksarka Ema Kozin – kot vse kaže – vendarle dočakala dvoboj z največjo zvezdnico tega borilnega športa, Američanko Claresso Shields. Potem ko je 11. decembra spektakel v Cardiffu padel v vodo zaradi poškodbe Britanca Liama Williamsa, ki bi se moral v glavnem obračunu pomeriti z rojakom Chrisom Eubankom ml., so prireditev preložili na 29. januar, ko so organizatorjem račune prekrižali ukrepi proti širjenju zloveščega virusa. Cardifska arena Motorpoint, ki sprejme 7500 gledalcev, bo zdaj vrhunski boksarski dogodek gostila v soboto, 5. februarja, torej že čez 11 dni.

Ema Kozin, ki ima v svoji profesionalni statistiki 21 zmag (11 z nokavtom) in en neodločen izid, bo v glavno mesto Walesa odpotovala kot svetovna prvakinja v srednji kategoriji zveze WBF in začasna po različici WBC, prav tako še neporažena Claressa Shields (11 zmag, 2 z nokavtom) pa bo s seboj v ring prinesla šampionske pasove združenj IBF, WBA in WBC. Pred prihodom v Veliko Britanijo, kjer bo – tako kot Kozinova – boksala prvič v poklicnem ringu, se je 26-letna zvezdnica iz Flinta v Michiganu v pogovorih z ameriškimi mediji z nekaj stavki dotaknila tudi tri leta mlajše izzivalke iz Šmartnega ob Savi.

Spremenila je vzdevek

»Ema ima precej profesionalnih izkušenj. A s prestola sem vrgla že nekaj zelo izkušenih bork,« je dala Shieldsova jasno vedeti, da se ne boji Kozinove. Vendar pa jo spoštuje. »Pri meni ima kredit, ker se je z dna prebila do dvoboja z menoj. A ji bom hitro pokazala, da s takšno, kot sem jaz, še ni boksala,« je napovedala olimpijska prvakinja iz Londona 2012 in Ria de Janeira 2016. To bo njen prvi poklicni obračun zunaj ZDA, kar pa ji – kot je poudarila – ne bo povzročilo težav.

»Kot amaterka sem boksala v vsaj desetih različnih državah. Osvojila sem zlati kolajni v Londonu in Riu de Janeiru, bila sem povsod,« je pribila ameriška šampionka, ki je lani spremenila svoj vzdevek. Namesto T-Rex (Tiranozaver) se zdaj razglaša za Največjo vseh časov – The GWOAT. To bo poskušala potrditi tudi v Cardiffu. »Odkar sem se podala v svet mešanih borilnih športov (v MMA je imela lani dva dvoboja, od katerih je prvega dobila, drugega pa izgubila), je boksarski svet pozabil, katera je najboljša borka. Medtem so nekatera druga dekleta, kot recimo Amanda Serrano in Katie Taylor, pokazala, kako so dobra, toda sama bom 5. februarja dokazala, da sem še boljša,« od samozavesti kar kipi Shieldsova, ki je z mislimi že tudi pri naslednjem obračunu – z neporaženo Britanko Savannah Marshall (11 zmag, 9 s k. o.), s katero naj bi se, potem ko je podpisala donosno pogodbo s podjetjem Boxxer in britansko televizijsko postajo SKY Sports, udarila še letos.

A Dmitrij Salita, promotor ameriške zvezdnice, opozarja svojo varovanko. »Claressa se bo pomerila z zelo čvrsto neporaženo prvo izzivalko Emo Kozin, ki je mlada in lačna. Zagotovo bo dala vse od sebe. To bo pravi preizkus za Shieldsovo pred njenim dvobojem z Marshallovo,« je ocenil nekdanji vrhunski boksar iz Odese.