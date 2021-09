Leta 2002 je skupina španskih deklet Las Ketchup predstavila pesem Aserejé (The Ketchup Song) in prodala 2,6 milijona plošč, odtlej se o njej ni več slišalo. Tega leta se je rodila Emma Raducanu, ki pa noče postati še en One Hit Wonder ali muha enodnevnica, potem ko je osvojila OP ZDA in srca navijačev v New Yorku.



Osemnajstletna Raducanujeva, ki se je rodila v Torontu in se pri dveh letih z romunskim očetom in kitajsko mamo preselila v južni London, je v finalu s 6:4 in 6:3 premagala le nekaj mesecev starejšo Leylah Fernandez in postala prva kvalifikantka, ki je osvojila turnir za grand slam. In prva Britanka po 44 letih in Virginii Wade, ki ji je to uspelo. Ko je prišla v New York, je bila 150. na lestvici WTA, v karieri pa zaslužila 300.000 dolarjev. Domov se vrača kot 23. igralka sveta in s čekom, na katerem piše 2,5 milijona dolarjev.



Zvezda je rojena in Emma je rojena zvezdnica, menijo mnogi, ki Raducanujevi napovedujejo čudovito prihodnost. Ima potencial, da postane najbolje plačana britanska športnica, ker naj bi imela posebno avro in bila magnet za pokrovitelje. Zgolj njen nasmeh je neka marketinška agencija ovrednotila na štiri milijone evrov. Zastopa jo superagent Max Eisenbud, ki je prinesel milijone Mariji Šarapovi in si zdaj spet mane roke. Da ima najstnica iz londonske četrti Bromley v sebi ta X-faktor, je pokazala tudi, ko je nagovorila očarane gledalce na igrišču Arthur Ashe. »Rada bi bila v življenju tako pogumna, kot ste bili Newyorčani v teh 20 letih,« se je obletnice najhujšega terorističnega napada spomnila Raducanujeva, ki se še ni rodila, ko sta se 11. septembra 2001 zrušila dvojčka.



To je res zgodba o uspehu. Raducanujeva, ki tekoče govori mandarinščino in obvlada romunsko kuhinjo, je lopar prvič prijela pri petih letih, med profesionalkami pa prestala ognjeni krst letos v Nottinghamu. Da je iz pravega testa, je pokazala, ko je kot povabljenka v Wimbledon prišla do četrtega kroga. Teniški center v parku Flushing Meadows v Queensu se imenuje po legendarni Billie Jean King in prav igralka, ki je osvojila 39 turnirjev za grand slam, od tega 12 v posamični konkurenci, je Raducanujevi izročila pokal. »Zame je velika čast, da stojim ob Billie,« je izrazila spoštovanje do 77-letne Kingove. Ničesar ne bo spreminjala Zares je pokazala izjemen tenis. V New Yorku ni oddala niti enega niza in niti ena igralka ni v nizu osvojila več kot štirih iger. Tudi levoroka Kanadčanka ne, ki pa ni bila daleč od uspeha. »Rada bi čestitala Leylah za neverjetna dva tedna, v katerem je ugnala nekatere najboljše igralke na svetu. Upam, da se bova še velikokrat srečali v finalih,« je tekmico, 73. na lestvici WTA, pohvalila Raducanujeva in zatrdila, da je lovorika ne bo spremenila: »Ne čutim nobenega pritiska. Še vedno imam le 18 let (rojstni dan bo imela 13. novembra; op. p.). Vse, kar se mi bo zgodilo, bo zame nekaj novega. Tako sem gledala na stvari tukaj v New Yorku in to mi je prineslo trofejo, zato menim, da mi ni treba ničesar spreminjati.«

