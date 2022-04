Emila Tedeschija žuli regionalni naslov

Lepa priložnost za vrhunski podvig v evropskem pokalu je šla po zlu, toda predolgo objokovanje bi košarkarjem Cedevite Olimpije prineslo novo past. Danes se namreč začenja končnica lige ABA, v kateri bodo ob 19. uri uvodoma gostili Igokeo v Tivoliju. Tekmece iz BiH so v tej sezoni dvakrat premagali, zaradi boljše uvrstitve v rednem delu tekmovanja pa bodo imeli v spopadu do dveh zmag prednost tekme več v domači dvorani. Po primeru Bursaspor pa morajo biti Ljubljančani vendarle previdni, če se želijo v polfinalu pomeriti s Crveno zvezdo.

Ker so se vsa moštva iz lige ABA poslovila od evropske scene, se bodo lahko izločilni dvoboji odvijali v popešenem ritmu. Cedevita Olimpija bi se lahko prebila med najboljšo četverico že v sredo, ko bo na sporedu druga tekma, po novem črnem scenariju pa bi lahko v Laktaših končala še eno mednarodno poglavje. V ligaškem delu sezone je sicer osvojila 4. mesto in zbrala tri zmage več kot 5. Igokea, ki jo je oktobra v gosteh ugnala s 101:83, februarja pa v Stožicah z 80:70.

A minule dosežke kaže hitro pozabiti. »Gostili bomo kakovostnega in neugodnega tekmeca. Igokea že več let goji odlično ekipno košarko s pogostimi spremembami obrambnih različic. Zato bomo morali delati čim manj napak in v obrambi igrati odlično, ker je naše tekmece težko ustaviti zaradi številnih asistenc,« opozarja Olimpijin trener Jurica Golemac.

Po poroki vse bolje

Olimpijini košarkarji so zadnjič sodelovali v končnici lige ABA leta 2011, ki se je razpletla z zmago Partizana na finalnem turnirju v Stožicah. Od leta 2015 se najboljša moštva sezone za konec udarijo v izločilnih dvobojih z večjim številom tekem, največja sprememba pa je bila, da je beograjske črno-bele v vlogi serijskega prvaka zamenjala njihova večna mestna tekmica. Od zmagoslavja Cibone leta 2014 je bila na koncu petkrat prva Crvena zvezda, enkrat Budućnost (2018), enkrat (2020) pa sezone niso dokončali zaradi pandemije koronavirusa. Ljubljančani se v zadnjih desetih letih niso uvrstili višje od 5. mesta.

Zelo hitro smo pozabili, da so bili pred tremi leti zadnji in da so se ognili izpadu s poroko z zagrebško Cedevito, ki je bila v tem obdobju precej uspešnejša. Štirikrat se je uvrstila v finale, še trikrat v polfinale, naslov prvaka pa je neuresničena želja njenega mecena Emila Tedeschija, ki je pred poltretjim mesecem tudi uradno postal predsednik Cedevite Olimpije. Nič manj se ne želi znova uvrstiti v evroligo, čeprav jo je z zagrebško entiteto trikrat okusil v obdobju 2012–16.

Tudi letos bo med celinsko elito peljal naslov prvaka lige ABA, predvsem v Beogradu, ki bo med 19. in 21. majem gostil finalni turnir evrolige namesto Berlina, pa upajo, da bi lahko regija dobila dve vstopnici, ki bi s srbskega zornega kota seveda pripadli Crveni zvezdi in Partizanu. A to je za zdaj račun brez štirih preostalih krčmarjev: Cedevite Olimpije in Igokee ter Budućnosti in FMP, ki se bosta pomerila v drugem paru predkroga; zmagovalec bo nato izzval Partizan.