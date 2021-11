Ema že takoj skočila na zmagovalni oder

V slovenskem zastopstvu so se po zaslugi sijajne Eme Klinec že po uvodni tekmi smučarskih skakalk za svetovni pokal v Nižnem Tagilu veselili prvih stopničk. Svetovna prvakinja s srednje naprave v Oberstdorfu 2021 je namreč na Štorklji (HS-97), kakor so Rusi poimenovali svoj center 25 kilometrov vzhodno od virtualne meje med Evropo in Azijo, zablestela z odličnim drugim mestom.

Bartol prekratek v Ruki Moške kvalifikacije v Ruki (HS-142) je prepričljivo dobil japonski as Rjoju Kobajaši (147 m), za katerim sta se zvrstila Avstrijec Daniel Huber (141,5 m) in Nemec Pius Paschke (138,5 m). Najboljši Slovenec je bil 10. Timi Zajc (136,5 m), med petnajsterico pa sta se prebila še Anže Lanišek (131 m/13.) in Peter Prevc (133 m/15.). Na prvo tekmo, ki se bo danes začela ob 16.30, sta se zanesljivo uvrstila tudi Cene Prevc (129,5 m/22.) in Lovro Kos (131 m/27.), prekratek pa je bil Tilen Bartol (98 m/68.).

S skokoma, dolgima 92 in 91 metrov, je 23-letna šampionka iz Poljan nad Škofjo Loko, ki je poleti s Slatnarjevih smuči prestopila na Fischerjeve, zaostala le za prepričljivo avstrijsko zmagovalko Marito Kramer, ki je olimpijsko zimo začela, kot da bila z drugega planeta. V obeh serijah je bila namreč s 104,5 in 96 metri razred zase (tako že na treningu in v kvalifikacijah), v prvi je za nameček za poltretji meter izboljšala rekord skakalnice, ki si ga je od leta 2016 lastila japonska zvezdnica Sara Takanaši.

Kako velika je bila na prvi tekmi premoč 20-letne Kramerjeve, ki je – mimogrede – luč sveta ugledala v Apeldoornu na Nizozemskem, zgovorno kaže njena gromozanska prednost: pred najbližjo zasledovalko Klinčevo, ki je vpisala 12. uvrstitev na oder za najboljše v svetovnem pokalu, je imela namreč težko verjetnih 41,7 točke naskoka. Avstrijsko slavje je s tretjim mestom dopolnila izkušena Daniela Iraschko-Stolz (90 m in 90 m), ki je minulo nedeljo praznovala že 38. rojstni dan in bi bila lahko mnogim tekmovalkam že mati.

Na potezi najizkušenejša

Za las so se stopničke izmuznile iz rok Urši Bogataj (88 m in 90,5 m), skupni zmagovalki letošnje poletne velike nagrade Mednarodne smučarske zveze (FIS), ki je kot četrtouvrščena za pičle pol točke zaostala za avstrijsko veteranko. Po uvodni seriji je bila še sedma. Še večji skok po lestvici je uspel branilki velikega kristalnega globusa Niki Križnar (82 m in 87,5 m), ki je s 13. mesta napredovala na končno osmo. Uspešno je z ognjenim krstom v svetovnem pokalu opravila komaj 16-letna Nika Prevc (74 m in 76,5 m), ki si je že ob premiernem nastopu v tem tekmovanju s 23. mestom priskakala prvih osem točke, dve mesti za njo pa je pristala Jerneja Brecl (83,5 m in 74,5 m), ki je v finalu močno pokvarila svojo uvrstitev iz prve serije, ko je bila še dvanajsta.

Naša najizkušenejša reprezentantka Špela Rogelj (65 m) je zasedla predzadnje, 39. mesto. Na današnji drugi tekmi (z začetkom ob 12. uri po našem času) bo zagotovo naredila vse, da se v domovino ne bo vrnila praznih rok.